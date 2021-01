Cote d'Ivoire: BAD - Solomane Koné nommé directeur général adjoint pour la région Afrique centrale

L'Ivoirien Solomane Koné a été nommé directeur général adjoint de la Bad pour la région de l'Afrique centrale. L'information a été donnée par la Banque africaine de développement (Bad) dans un communiqué publié sur son site.

Titulaire d'un doctorat (janvier 1990) et d'un master en planification et économie du développement de l'Université Cornell aux États-Unis (1993), Solomane Koné a intégré la Bad en janvier 2003 en tant qu'économiste-pays dans la région Afrique centrale et il a ensuite rejoint la région Ouest et le département de la gouvernance.

A cet effet, il a occupé plusieurs fonctions de direction en qualité de spécialiste en chef économie pour le département régional Est 2 de novembre 2009 à juillet 2012, directeur régional par intérim d'Oreb de juillet 2012 à octobre 2013, conseiller du vice-président chargé des Programmes nationaux et régionaux (Orvp) devenu Rdvp (Développement régional, intégration et prestation de services) de novembre 2013 à septembre 2017.

« Solomane Koné est un économiste chevronné et un professionnel très respecté, possédant une connaissance et une expérience approfondies dans le développement et la gestion de stratégies et d'opérations régionales et nationales. Son expérience en tant que chef de bureau-pays et ses solides performances en matière de création de partenariats et de leadership seront déterminantes pour le programme de transformation de la Banque en faveur de la région », a déclaré Akinwumi Adesina, président de la Bad.

A noter que depuis janvier 2020, Solomane Koné est chef du bureau-pays du Groupe de la Banque africaine de développement au Cameroun, fonction qu'il cumule avec celle de directeur général par intérim pour la région Afrique centrale.

Le nouveau directeur général adjoint pour la région Afrique centrale, l'Ivoirien Solomane Koné, s'est dit « honoré de cette marque de confiance de la part du président de la Banque. Je suis déterminé à faire preuve du leadership nécessaire sur le terrain pour la réalisation de sa vision et de son ambition en cette période critique pour nos économies ».