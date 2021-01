Congo-Kinshasa: Renaissance du Congo - N'singi et Musanganya annoncent la convocation d'une réunion extraordinaire

Les deux co-fondateurs du FC Renaissance du Congo radiés, Roger N'singi et Antoine Musanganya, ont décidé lundi, la convocation imminente d'une réunion extraordinaire de la co-fondation élargie aux sectionnaires, à l'issue d'une réunion d'urgence tenue sur orientations des autorités sportives, renseignent la direction de communication de cette équipe.

La sortie médiatique de l'Evêque Pascal Mukuna de samedi dernier, annonçant la mutation de l'équipe de l'ASBL à une Société a réveillé les vieux démons de leadership qui secouent cette équipe depuis de longues années. Après la réaction de Jean-Marc Mayaka qui a qualifié de cette mutattion d'une simple blague de Mukuna, Roger N'singi et Antoine Musanganya sont revenus à la charge pour constater disent-ils que : Pascal Mukuna s'est auto-exclu de l'évêque pour haute trahison et par conséquent, il lui est formellement interdit d'utiliser le label du FC Renaissance du Congo et de s'approcher de l'équipe. D'ores et déjà, ils vont déposer une plainte judiciaire auprès des instances sportives de ne pas délivrer un quelconque agrément à une entreprise qu'il aurait créée, qui reste est un fantôme.

Roger N'singi et Antoine Musanganya envisagent la tenue dans les tous prochains jours, d'une Assemblée générale élective au sein du FC Renaissance du Congo convoquée par les dirigeants de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), conformément à l'article 82 in fine Règlement Général Sportif (RGS). Entre temps, il sera mis en place, une structure intégrée et inclusive d'encadrement des supporters en vue de réunifier tous les supporters.