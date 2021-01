Congo-Kinshasa: Lutte contre la Covid-19 - Le FNSCC à la rescousse de 28 centres hospitaliers de Kinshasa

Dans l'objectif de faire respecter les gestes barrières contre le coronavirus en milieu du personnel médical qui est au front et plus exposé, le Fonds national de solidarité contre le coronavirus (FNSCC) a offert, ce mercredi 6 janvier 2021, à 28 formations hospitalières de la ville de Kinshasa, un lot important de matériels de prévention et de protection contre cette pandémie qui n'épargne personne. C'est au Lycée Mgr Shaumba où siège cette structure créée par le Chef de l'Etat que cette activité humanitaire a été organisée sous la coordination de toute l'équipe du FNSCC.

D'entrée de jeu, le Coordonnateur adjoint du FNSCC, Jean Munongo, a explicité les circonstances de cette cérémonie de remise de dons qui coïncide avec l'irruption brutale de la nouvelle vague des cas de la pandémie de coronavirus.

Saluant le travail combien noble du personnel médical face à cette pandémie, Jean Munongo a énuméré les différents matériels remis à ces formations hospitalières tout en appelant au bon usage de ceux-ci. Il s'agit de gants à usage unique, masques faciales, visière de protection, lunettes de protection, blouses de protection, blouses chirurgicales, combinaisons médicales, combinaisons avec couvre chaussures, savons liquides de 350ml, gels hydro-alcooliques, des seaux d'eau en plastique de 20l et thermo flash.

Parmi les bénéficiaires, il convient de citer l'hôpital général de référence de Kinshasa, la clinique Ngaliema, clinique Marie Yvette, centre de santé Lundi, centre de santé Saint Kizoto, polyclinique de l'espoir, polyclinique de DHK, centre médical Bénédicte, centre médical du camp Badiadingi, Fondation Kadima, œuvre sociale de développement, clinique Boyambi etc.

De son côté, le coordonnateur national du FNSCC, Dominique Mukanya, a saisi cette opportunité pour lancer, une fois de plus, un appel pressant à la solidarité et la sensibilité pour vaincre cette pandémie de coronavirus.

Aussi, il a insisté sur la prise de conscience de l'existence et le danger de cette maladie dans la société congolaise.

Rien que la solidarité

Ce geste de cœur s'aligne dans le cadre des missions régaliennes du FNSCC qui sont celles de collecter des moyens financiers et soutenir les formations hospitalières.

A cette occasion, Dominique Mukanya a laissé entendre aux bénéficiaires que ces dons sont les fruits de la solidarité manifestée par certains partenaires de bonne foi tant nationaux qu'étrangers dans le souci de sauver des vies des congolaises et congolais. Et d'ajouter que ce n'est pas parce qu'ils en ont de trop mais, c'est juste qu'ils sont poussés par l'amour et le devoir de responsabilité de contribuer à l'effort de lutte contre cette pandémie de coronavirus.

«Nous relayons l'appel à la solidarité du Chef de l'Etat pour demander aux entreprises, hommes d'affaires, aux structures commerciales, ministres, Députés et sénateurs de contribuer financièrement aux efforts de lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo», a insisté Dominique Mukanya.

Reconnaissance

Pour ce faire, la Sœur Liliane Mukoma du centre sœur de Don Bosco de Malueka a, au nom des toutes les structures bénéficiaires de ce don, exprimé la gratitude pour cet appui aux structures et aux prestataires qui sont au front contre la Covid-19.

«En bon escient, nous vous assurons une bonne utilisation de tous ces matériels. Et, nous remercions tous les bienfaiteurs qui ont pensé à nous. Nous en sommes reconnaissants», a-t-elle précisé.

Rendant grâce au Bon Dieu pour cette nouvelle année, le coordonnateur national du FNSCC a présenté les vœux les meilleurs pour l'année 2021 au Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi afin que l'Eternel Dieu puisse le guider et lui donner la sagesse nécessaire pour conduire la RDC vers une destinée meilleure.