Cote d'Ivoire: Mamadou Touré (Ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes) aux jeunes - "L'institut de formation politique AGC ouvrira ses portes cette année"

Une rencontre avec l'ensemble des responsables des organisations de jeunesse de la société civile et des partis politiques pour les informer de vive voix du lancement officiel, le 8 janvier prochain, de l'Institut de formation politique qui porte le nom de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

C'est tout le sens des échanges dans un format B to B qu'a eus le ministre Mamadou Touré avec les organisations de jeunesse qui ont effectué massivement le déplacement hier à la grande salle de l'auditorium de la CNPS au Plateau.

Cette rencontre a été une autre tribune pour le ministre Mamadou Touré de rendre un hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en rappelant les valeurs cardinales qu'incarnait ce grand serviteur de l'Etat, mais surtout l'héritage qu'il lègue à la jeune génération.

« Souvenez-vous qu'il est mort à la tâche. Les hommages ont afflué de partout à travers le monde. Tous comme s'ils s'étaient passé le mot reconnaissent que Amadou Gon Coulibaly fut un grand serviteur de l'Etat, un prototype d'abnégation, de courage, de persévérance et d'ardeur au travail. Un homme qui a fait de la loyauté, de la droiture, de l'honnêteté, de la franchise en un mot de la fidélité une seconde religion » a rappelé le ministre Touré.

Tout en indiquant que de ces nombreuses années passées sur la scène politique ivoirienne, malgré les tentations les plus pontifiantes et les plus acérées des adversaires politiques, les menaces que furent la prison, les répressions les plus abruptes, et autre calice qu'il boira jusqu'à la lie dans la longue et sinueuse marche de sa vie, Amadou Gon Coulibaly n'a jamais fléchi, encore moins pensé un seul instant renier, son engagement et son dévouement pour la cause qu'il défendait.

« Pour lui, la parole donnée était sacrée. Avouons-le, de telles qualités sont fort bien rares dans le lanterneau politique africain. Tout le monde s'accorde sur la droiture de l'homme Amadou Gon Coulibaly, même ses adversaires politiques saluent les valeurs qu'il incarnait. Il fut un exemple raffiné de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation.

Rigoureux, pointilleux et discipliné, il s'est consacré corps et âme à sa mission de servir son pays. « Toutes ces valeurs fondent le fait que l'institut qui va former gratuitement les jeunes Ivoiriens et ceux de la sous-région dans les sciences et pratiques de la politique porte l'illustre nom d' Amadou Gon Coulibaly » a justifié le patron des jeunes de Côte d'Ivoire. Rappelons que le lancement prévu le 8 janvier verra la participation d'illustres personnalités de la scène politique africaine et européenne