Congo-Brazzaville: Soutenance - La perception de la connaissance chez Jean Piaget immortalisée à l'université Marien-Ngouabi

Chargé d'enseignement technique et professionnel à l'université Marien-Ngouabi, Gildas Dakoyi Toli a soutenu récemment sa thèse de doctorat unique de philosophie sur la problématique « De l'accroissement des connaissances chez Jean Piaget ».

Devant un jury présidé par le Pr Charles Zacharie Bowao qui intervenait, par visioconférence depuis la France, l'impétrant a, dans un document de plus de 300 pages, circonscrit le rapport entre la pensée et l'être, en tentant de répondre aux questions si la pensée peut connaître l'être et d'où provient la conscience humaine ? Un travail qui a valu à Gildas Dakoyi Toli la mention "très honorable" avec des félicitations du jury, dont le Pr Didier Ngalebaye était l'examinateur, faisant de lui docteur.

Selon lui, la thématique choisie s'inscrit dans l'épineuse question des épistémologies traditionnelles liées aux fondements réels de la connaissance. Partant de ces considérations réductionnistes, Piaget a jugé défaillantes les approches gnoséologiques des épistémologies traditionnelles, à l'instar de celle de Platon, Descartes, Condillac et David Hume, a-t-il résumé.

Tout ceci en leur substituant une conception novatrice, selon laquelle, rien n'est innée, rien n'est acquis, mais tout se construit, mettant ainsi en valeur l'action du sujet dans la situation « apprentissage ».

Une démarche que le psychologue et biologiste neuchâtelois, Jean Piaget, circonscrit en deux volets : le volet biologique et le volet scientifique.

Dans le premier, il s'évertue de montrer que la connaissance humaine est un processus, en ce sens qu'elle est graduelle et relativement rattachée à la capacité assimilative, adaptive et d'accommodation du sujet épistémique.

Dans le second, il détermine les fonctionnements inter et transdisciplinaires de la connaissance, ce qui la conduit à la fois au développement cyclique et spiroïdal. « Dans l'un ou l'autre cas, Piaget prône l'idée d'une connaissance palliative. A l'issue de la critique piagétienne de ses prédécesseurs, l'impasse qui se dégage est celle de savoir si, effectivement, la connaissance relève de l'innée, de l'expérience sensorielle ou de la construction palliative prônée par Piaget », a soutenu le désormais docteur à l'universitaire Marien-Ngouabi.

En effet, cette thèse a été structurée en trois parties ayant chacune deux chapitres. La première partie intitulée « Autour de la connaissance état » ; la deuxième « De la connaissance processus » et la dernière « Du constructivisme à la constructivité ».

Répondant à la question relative à l'existence d'une source spécifique de la connaissance, l'impétrant a indiqué que la connaissance résulte de la combinaison de plusieurs méthodes et approches. Elle s'avère, de ce fait, mystérieuse relativement déterminée et indéterminée. « J'ai choisi Piaget parce que avec lui, j'ai appris l'ouverture de l'esprit et pourtant toujours sur les fondements de la connaissance, il en est arrivé pratiquement à plus de trente doctorats. Avec un tel penseur, j'ai réussi à intégrer en moi l'humilité philosophique », a soutenu Gildas Dakoyi Toli qui a, dans ses recherches, effectué un voyage d'études en France pour percer le mystère sur cette question chez Jean Piaget.