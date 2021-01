Afrique: Handball - La coupe du monde débute le 13 janvier en Egypte

Prévue du 13 au 31 janvier 2021, la 27e édition du championnat du monde masculin de handball réunira, à partir de la semaine prochaine, les trente-deux meilleures équipes de la planète.

Après 1999, l'Egypte organise pour la deuxième fois ce plus grand championnat de handball. Se sont les salles du stade international du Caire, New Administrative Capital Hall, 6th October Hall et Borg El Arab Hall qui abriteront les matchs puisque la compétition est jusqu'à présent confirmée, malgré la pandémie du coronavirus.

Des réunions virtuelles par zoom ont été lancées par la Fédération internationale de handball avec les représentants des équipes participantes pour prendre connaissance des mesures sanitaires contre le coronavirus prises par le pays hôte et autres points concernant la compétition.

Les intervenants à ces réunions se sont imprégnés des mesures sanitaires prises par l'Égypte pour assurer l'organisation de la 27e édition du championnat du monde masculin de handball dans un environnement sécurisé pour tous les participants.

Un plan médical a été présenté par le Dr Hazem Khamis, président de la commission médicale d'Égypte 2021 et membre du groupe de travail médical Covid-19 de l'IHF.

Le continent africain sera représenté par le Cap-vert, la Tunisie, l'Angola, la République démocratique du Congo (RDC), l'Algérie, le Maroc et l'Egypte.

Logé dans le groupe A, le Cap-Vert qui découvre cette compétition pour la première fois défiera l'Allemagne, la Hongrie et l'Uruguay. De son côté, la Tunisie affrontera l'Espagne, le Brésil et la Pologne dans le groupe B. La Croatie, le Qatar, le Japon et l'Angola partagent le groupe C. Duels de haut niveau dans le groupe D avec le Danemark (tenant du titre), l'Argentine, le Bahrein et la RDC. Le groupe E comporte la Norvège, l'Autriche et France.

Deux pays africains se retrouvent dans le groupe F. Il s'agit de l'Algérie et du Maroc. Ils partagent la poule avec le Portugal et l'Islande. L'Egypte sera avec la Suède et la République Tchèque dans le groupe G. Enfin, le groupe H comprend la Slovénie, la Biélorussie, la Corée et la Russie.

Le championnat du monde masculin de handball encore appelé coupe du monde de handball réunit tous les deux ans l'élite du handball mondial, notamment vingt-quatre pays, sous l'égide de la Fédération internationale de handball. Après une première édition en 1938, cette épreuve se déroule régulièrement depuis 1954 et a adopté sa cadence biennale depuis 1993.