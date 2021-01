Congo-Brazzaville: Agriculture - Le Congo va se doter d'un document cadre sur les systèmes alimentaires

Le manuel de formation élaboré par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dont le Congo va recevoir sous peu vise à promouvoir l'agriculture et les systèmes alimentaires sensibles à la nutrition en milieu scolaire.

Outil important destiné aux enseignants, techniciens agricoles et aux organisations de la société civile impliquées dans le secteur agricole, le manuel sera prochainement mis à la disposition des gouvernements des pays cibles du projet à savoir le Congo, le Gabon et le Cameroun. Selon la Fao, une agriculture et des systèmes alimentaires sensibles à la nutrition menée en milieu scolaire sont essentiels pour lutter contre la faim et la malnutrition. A cet effet, l'organisation onusienne estime qu'il est important de promouvoir les systèmes éducatifs aux besoins des communautés rurales en vue d'en faciliter l'accès aux écoles.

Depuis 2017, la Fao en appui aux pays d'Afrique centrale, finance le projet sous-régional dénommé « Les classes vertes pour une production innovante, ludique, éducative et nutritive ». Ledit projet a pour but de contribuer à l'amélioration de l'alimentation, de l'état nutritionnel et de la santé. Il vise par conséquent à accroître le niveau d'éducation des enfants et de leurs familles, aussi bien en zones rurales qu'en zones urbaines. Il a été mis en œuvre au Congo, au Gabon et au Cameroun.

Dans les trois pays bénéficiaires, le projet s'est implanté dans les écoles du primaire et du secondaire. Il est en réalité un projet d'éducation agricole, dont les premiers bénéficiaires sont les élèves du primaire et du secondaire. Les classes vertes sont un cadre « d'apprentissage des techniques agricoles » en plein air. Le projet n'a jamais eu pour objectif l'utilisation des enfants pour réaliser des projets agricoles, mais vise plutôt à semer chez les jeunes la reconnaissance de la valeur de la terre nourricière et la noblesse des pratiques agricoles simples et innovantes.

Rappelons que le projet sous-régional « Les classes vertes pour une production innovante, ludique, éducative et nutritive » est une initiative pilote d'une durée de deux ans avec un budget de 314 000 dollars.