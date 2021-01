Sénégal: Etat d'urgence, couvre-feu et transport terrestre - Fermeture systématique des autoroutes Aibd-Thiès et Aibd-Mbour, entre 20h et 6h

Entre autres corolaires de la mesure spéciale d'exception décrétée par le chef de l'Etat Macky Sall, avant-hier mardi, l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE) annonce la fermeture des autoroutes AIBD-Thiès et AIBD-Mbour entre 20h et 6h.

«En raison de l'état d'urgence et du couvre-feu instaurés par le gouvernement, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, par le biais de AGEROUTE, informe les usagers de la fermeture systématique des autoroutes AIBD-Thiès et AIBD-Mbour entre 20h et 6h du matin», lit-on dans un avis aux usagers de l'autoroute dont une copie est parvenue à notre rédaction, hier mercredi. Et la source de préciser que «seule la circulation des ambulances, des véhicules de la Police, de la Gendarmerie, de l'Armée et ceux détenant des autorisations spéciales, est autorisée. L'escadron autoroutier de la gendarmerie est chargé de la mise en œuvre de ces dispositions.

Par ailleurs, durant cette période, les espaces clients de Thiès, Thiambokh et Kirène seront fonctionnels de 8h à 17h. Nous invitons notre aimable clientèle au respect de ces mesures», insiste AGEROUTE.