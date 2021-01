Sénégal: Lutte contre la Covid-19 - Le couvre-feu, une urgence pour contrôler l'épidémie

Le couvre-feu, assimilé à un confinement partiel, a été toujours utilisé dans la lutte contre les épidémies, depuis la nuit des temps. Des universitaires sénégalais que nous avons joints au téléphone, hier, ne sous-estiment pas la portée de cette mesure sur la réduction des nouvelles contaminations.

Le Professeur Adama Faye de la Faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) ne sous-estime pas le poids du couvre-feu sur la réduction des contaminations au coronavirus. Au contraire, ce spécialiste en santé publique et épidémiologiste est convaincu que la mesure aura un impact sur la courbe de l'épidémie au Sénégal. « Depuis la nuit des temps, la stratégie de lutte contre une épidémie est définie en fonction de ses modes de contamination. Il faut voir le couvre-feu comme un semi confinement qui a toujours produit des effets dans la lutte contre les épidémies », a-t-il affirmé.

Pour l'épidémiologiste Adama Faye, le Sénégal n'avait pas d'autre alternative que de durcir, à nouveau, les mesures qui avaient fait leurs preuves. « Je crois que le Président de la République, Macky Sall, est bien conseillé. Nous avons assisté à une augmentation des contaminations après une période de baisse. Nous devons prendre des mesures pour rompre la chaîne de transmissions », a-t-il justifié.

L'universitaire ne cherche pas loin pour expliquer la recrudescence des infections au coronavirus et leurs conséquences à savoir une augmentation des décès et des patients admis en réanimation. Pour lui, c'est le relâchement qui est à l'origine. « Après des mois de respect des mesures barrières, les Sénégalais ont retrouvé leurs vieilles habitudes. Nous devons revenir à nos nouvelles habitudes pour faire face à la pandémie, en attendant le vaccin », a avancé l'enseignant-chercheur à la Faculté de médecine de l'Ucad.

Comme lui, un autre universitaire, le Professeur Omar Faye, a défendu les mesures prises par les autorités d'instaurer le couvre-feu qui peut contribuer à réduire les incidences de cette maladie. « Nous constatons qu'il y a plus de décès, ce que nous craignons, c'est de perdre le contrôle de l'épidémie. Toutes les conditions sont réunies pour aller vers une amplification. Je pense qu'il est temps de prendre des mesures pour ne pas perdre le contrôle de l'épidémie », a indiqué le Pr Faye, ancien Directeur de la Santé du Sénégal. Il pense que les responsables de la lutte contre l'épidémie avaient « sous-estimé l'intelligence du virus lorsqu'il était entré en hibernation », durant la période de chaleur.

Toutefois, l'universitaire a préconisé l'extension de la mesure de couvre-feu à d'autres régions pour plus d'effets. « Il y a plus de contacts durant le jour, c'est ce qui favorise les transmissions. Pour plus d'impact, il faut inclure Diourbel et quelques régions », a recommandé le Professeur Omar Faye.

Rappelons que le Président de la République, Macky Sall, a pris la décision d'instaurer, à nouveau, le couvre-feu à partir du 6 janvier 2021 pour inverser la courbe des nouvelles contaminations au Sénégal. L'instauration du couvre-feu est justifiée par le rebond des contaminations et l'augmentation des décès et des patients admis dans les services de réanimation.

-------------------------------------------------------------------------------

IMMUNISATION CONTRE LA COVID-19

Des citoyens divisés sur le vaccin à Mbour

Le coronavirus sévit au Sénégal depuis plus de dix mois maintenant. Mais, dans la commune de Mbour, (environ 80 km au Sud de Dakar), les populations restent partagées à l'idée de se faire inoculer une dose immunisante.

En l'absence d'un traitement contre la Covid-19, la vaccination s'impose comme moyen le plus sûr pour se prémunir contre ce virus, à défaut d'observer les mesures de prévention comme la distanciation physique, le lavage des mains, entre autres. Et si certains pays ont commencé à inoculer des doses de vaccins à leurs citoyens, le Sénégal envisage de le faire, comme l'a annoncé le chef de l'État. Dans cette perspective, les populations constituent les principales cibles à immuniser. Pour l'heure, c'est l'incompréhension qui anime certains, puisque, allèguent-ils, une campagne n'est pas encore annoncée. « Je ne peux pas encore me prononcer sur ça parce que je n'ai pas encore vu de personnes qui ont été vaccinées », a estimé Amadou qui vend des pastèques non loin du stade Caroline Faye de Mbour. Il se dit tout de même disposé à le faire si cette solution s'impose face à la maladie. « Avec la propagation du virus, tous les moyens sont bons pour se prémunir contre son attaque».

Lieu de transit et de rencontres entre occupants du site et voyageurs, la gare routière grouille de monde en cette journée où le nouveau couvre-feu doit entrer en vigueur (depuis hier ce soir, ndlr). Assis sur des chaises et adossés à un minibus qui leur sert d'ombrage, trois vieux rabatteurs (coxeurs) indiquent aux arrivants la destination des véhicules. À l'idée de se faire vacciner ou d'engager sa famille dans cette opération, l'un d'eux sursaute de son fauteuil pour exclure cette éventualité. « Jamais, je ne le ferai pas ! Ces histoires ne sont pas nos affaires, ce sont les toubabs qui les ont inventées. Les chiffres qu'ils annoncent chez eux sont différents de ce que nous avons ici. Ils peuvent le faire, mais qu'ils nous laissent tranquille », s'est-il écrié, se livrant à un long monologue pour parler de sa désapprobation. Les tentatives de ses camarades de lui expliquer un éventuel bien-fondé de cette mesure, n'y feront rien. Il reste catégorique : il ne va pas se vacciner de même que sa famille.

Ses deux compères, ainsi que des voisins qui se sont invités à la discussion ont des avis plus ou moins tranchés sur la question. Mais l'acceptation du vaccin est la chose la mieux partagée. Tenant compte de la situation actuelle, l'un d'eux a déclaré : « Vous avez vu comment évoluent les choses ? Moi, je suis prêt à me faire vacciner parce que j'ai hâte de retrouver une activité normale ».

La crainte de choper le virus, la perspective d'un retour à la normale des activités et la liberté de mouvement ont convaincu les citoyens à accepter le vaccin contre le coronavirus. Même si ce dernier n'est pas encore disponible au Sénégal. Mais si des personnes interrogées se disent prêtes à prendre une dose, d'autres individus appréhendent avec prudence cette éventualité. Les mentalités qui ont amené certains compatriotes à rejeter des campagnes antérieures ont décidément la peau dure.

---------------------------------------------------------------------

La méfiance aux vaccins, injustifiée

L'épidémiologiste Adame Faye a invité les Sénégalais à faire confiance aux nouveaux vaccins. L'enseignant-chercheur ne comprend pas pourquoi la réduction du temps de fabrication des vaccins doit être source de suspicions. La vaccination de masse est une réponse appropriée aux épidémies à plusieurs phases. « Les vaccins nous ont permis de vaincre la rougeole, la variole et la poliomyélite. Actuellement, c'est la solution à cette épidémie qui persiste. La crainte à ces vaccins est injustifiée », a objecté l'universitaire.

------------------------------------------------------------------------

Ne pas se vacciner expose à des conséquences dramatiques

L'ancien Directeur de la Santé, le Professeur Omar Faye, est pour la vaccination de masse des Sénégalais. C'est la voie pour tourner la page d'une pandémie qui a déjà fait trop de morts à travers la planète et qui rappelle à bien des égards la seconde vague de la grippe espagnole qui avait entrainé la mort de plus de 50 millions de personnes. « Soit on se vaccine et l'épidémie disparait, soit on ne le fait pas et il y aura une deuxième, une troisième et peut-être une quatrième vague. Ne pas se vacciner, c'est s'exposer à des conséquences dramatiques. C'est une chance d'avoir un vaccin Arn », a soutenu l'universitaire.