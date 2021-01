Ile Maurice: Disparition à Belle-Mare - «Il aimait la mer mais la mer l'a pris», pleure le père de Sunsea Saintoux

Ce jeune de 18 ans nageait près de la Passe du Puits quand une vague l'a emporté. Depuis, sa famille se ronge les sangs, à commencer par son père, Pierre. Sunsea voulait devenir plongeur professionnel.

L'angoisse a gagné la famille Saintoux depuis l'annonce de la disparition de Sunsea, 18 ans. Cet habitant de Mare-du-Puits nageait dans le lagon de Belle-Mare, près de la Passe du Puits, mardi après-midi, lorsqu'il s'est retrouvé en difficulté. Le jeune homme a été retourné par une grosse vague.

Il s'était rendu à la plage avec son ami de 33 ans, qui habite Mare-La-Chaux. Ce dernier pêchait à quelques mètres de Sunsea Saintoux. Il a tenté de lui porter secours mais la mer était démontée et il ne pouvait plus voir où il se trouvait. Le trentenaire a alors appelé la police.

Pierre Saintoux, le père du jeune homme, rongé d'inquiétude, nous explique que des volontaires de la région sont venus pour aider à retrouver Sunsea. «Il était un enfant merveilleux et très apprécié de tous. Voyez vous-même le nombre de volontaires qui sont venus aider dès qu'ils ont appris cette nouvelle», confie cet homme de 60 ans.

Son fils aspirait à devenir plongeur professionnel. Il devait s'inscrire pour des cours mais, avec le confinement, son projet a été reporté. «Il est habitué à la mer. Souvent il part nager ou pêcher. Li ti kontan lamer, zordi lamer inn pran li», pleure Pierre Saintoux. Il avait demandé à son fils de ne pas se rendre à la plage ce jourlà mais Sunsea, qui adorait la mer, a préféré partir.

Dès l'alerte donnée, une opération de recherches a été mise en place par l'inspecteur Aubeeluck et les caporaux Seeburn et Ajodha sous la supervision de l'assistant surintendant de police Luthmoodoo de la National Coast Guard (NCG) de l'Eastern Division. L'hélicoptère et son escouade ont aussi été mis à contribution. Les recherches ont été stoppées à la tombée de la nuit et ont repris dès l'aube, hier. Quatre bateaux de la NCG et les plongeurs de la police ont été mobilisés pour effectuer les recherches dans le lagon et en haute mer. À l'heure où nous mettions sous presse, la mer n'avait toujours pas rendu Sunsea Saintoux.