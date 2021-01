Sénégal/Cote d'Ivoire: Préliminaires coupe de la CAF - Le Jaraaf renverse San Pedro

Après l'exploit des Rufisquois de Teungueth FC qui ont accédé à la phase de poule de la Ligue africaine de la Caf, c'était au tour du Jaraaf de Dakar de s'illustrer en se hissant au deuxième tour additionnel ou phase des barrages de la Coupe Caf. Surpris par les Ivoriens de San Pédro au match aller disputé il y a quinze jours au stade Lat Dior de Thiés, les « Vert et Blanc » ont réussi à renverser la vapeur et à s'imposer (1-2) au stade Alassane Ouattara d'Abidjan.

En mauvaise posture après sa défaite concédée il y a deux semaines au match aller disputé au stade Lat Dior de Thiès. (0-1), le Jaraaf de Dakar a réalisé ce mercredi 7 janvier, une belle performance en allant s'imposer sur la pelouse du FC San Pédro (1-2) pour le compte des 16es de finale retour de la Coupe de la Confédération.

Sur la pelouse du stade Alassane Ouattara d'Abdijan, les « Vert et Blanc » n'ont pas mis de temps pour annoncer la couleur. Puisqu'ils réussissent à ouvrir la marque après le premier quart d'heure de jeu. C'est Albert Diène qui lance les débats en ouvrant la marque ( 16e min). Un but qui permet au Jaraaf de Dakar de remettre les pendules à l'heure et d'arriver à la pause avec plus de confiance mais surtout de certitude.

Au retour des vestiaires, les poulains du coach Malick Daff procèdent à un jeu de contre-attaque et trouvent vite la faille à la 75e minute de jeu. Et c'est Pape Ndiaye, entré en cours de jeu, qui surgira pour offrir le but décisif. Les Ivoriens qui réduiront le score à 85e mn, parviendront toutefois à mettre la pression. Ils parviendront même à obtenir un pénalty dans le temps additionnel. Mais le portier Pape Seydou Ndiaye réussira à arrêter le pénalty et ouvrir le chemin du succès au Jaraaf. Ce succès permet à l'équipe dakaroise de passer le cap des 16e de finale et d'accéder au barrage ou deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la CAF.

Le tirage au sort de ce tour de cadrage s'effectuera , ce vendredi, avec les vainqueurs du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF et les perdants du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

Qualifiée en phase de poules de la Ligue des champions après avoir éliminé le Raja de Casablanca (Maroc), l'autre représentant du football sénégalais, le Teungueth FC, connaîtra quant à lui ses futurs adversaires vendredi prochain à l'issue du tirage au sort qui aura lieu au siège de la Confédération africaine de football (CAF), au Caire (Egypte).

En Ligue des champions de la CAF, seize équipes prendront part à ce tirage au sort pour constituer quatre poules de quatre équipes.