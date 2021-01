Egypte: Le Président Al-Sissi fait le suivi du plan national pour le développement de la famille égyptienne

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a ordonné mercredi que le "projet national pour le développement de la famille égyptienne" comprenne les sujets et les questions sociales, économiques et sanitaires essentielles qui concernent la famille égyptienne.

Le Président Al-Sissi a donné ses directives lors d'une réunion avec le premier ministre Moustafa Madbouly et les ministres de la Planification, de la Santé, de la Solidarité sociale et avec le ministre d'Etat pour l'information, et le conseiller du président pour les affaires sanitaires et préventives, ainsi qu'avec d'autres responsables dont la présidente du conseil national de la femme, Maya Morsi.

La réunion a porté sur le plan exécutif du "projet national pour le développement de la famille égyptienne", a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Radi.

Le Président Al-Sissi a affirmé l'importance d'élaborer un mécanisme efficace qui a un effet réel à l'instar des expériences et des résultats des initiatives présidentielles nationales mises en application avec succès durant les dernières années au niveau de la république notamment dans les secteurs de la santé, de la protection sociale qui a compris des dizaines de millions de citoyens.

Il a affirmé l'importance de tirer profit des bases de données minutieuses, fournies par ces initiatives nationales dans le but de pouvoir contacter toutes les catégories de la société en faveur de ce projet.

Le président a aussi ordonné d'examiner les expériences réussies dans le développement familial et social dans les pays qui connaissent les mêmes conditions économiques et sociales que l'Egypte et ce selon une perspective globale qui vise à améliorer les aspects de vie des citoyens notamment ceux qui ont besoin de plus de soin, ainsi que les étudiants et les populations dans les agglomérations rurales.