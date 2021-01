Egypte: Le pays est une forteresse du patriotisme et son peuple est un exemple unique de coexistence

Le Président Abdel Fattah El-Sissi a exprimé ses vœux au peuple égyptien à l'occasion des célébrations de Noël, notant que ces dernières confirment que l'Égypte est une forteresse du patriotisme et que son peuple est toujours et restera le grand et unique idéal de coexistence entre différentes croyances et religions.

Bonne fête à l'occasion des célébrations de Noël, qui confirment que l'Égypte est une forteresse du patriotisme, et que son peuple était et restera toujours le grand et unique idéal de coexistence entre différentes croyances et religions, a dit le chef de l'Etat dans un post sur sa page officielle des réseaux sociaux.