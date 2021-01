Egypte: Vœux du Président Al-Sissi au Pape Tawadros II

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a félicité- par visioconférence- le Pape Tawadros II à l'occasion des fêtes du Noël copte, apprend-on de la page officielle du porte-parole de la Présidence.

Le Président a souhaité les meilleurs voeux au Pape, émanant de l'intérêt du chef de l'Etat à participer, de façon personnelle, à la messe du Noël, pour souhaiter tous les meilleurs et sincères voeux aux coptes et partager leur joie de la fête.

Le Président a affirmé que l'unité du tissu égyptien est une des choses les plus sacrées chez le peuple au fil du temps, ce qui a poussé les forces du mal à vouloir attaquer le coeur de l'Egypte, qu'est l'unité de son peuple. C'est à cet effet que le chef de l'Etat a mis l'accent sur l'intérêt de l'Etat à présenter le modèle au peuple, en enracinant les concepts de différence et du pluralisme, ainsi que de la diversification dans la forme, la pensée et le culte.

Cela se traduit par l'enracinement de la coexistence et par la propagation des valeurs de l"amitié et de l'égalité.

Le Président Al-Sissi a ajouté que plusieurs communautés à l'Occident voient la longue histoire et l'important patrimoine de l'Egypte teintés des valeurs de la coexistence, d'acceptation de l'autre et des valeurs nobles de modération et de tolérance dictées par les religions. Il a affirmé à cet égard qu'appartenir à ce pays, ne signifie pas que son identité religieuses doit avoir un certain rôle pour distinguer ses droits et ses devoirs.

Le Pape Tawadros II a pour sa part remercié le Président Al-Sissi pour ses félicitations et son geste national très apprécié, affirmant que ces démarches ont une grande valeur et donnent d'importants messages, via cette coutume annuelle que le Président, tient personnellement à la remplir, ce qui incarne son intérêt à sauvegarder l'unité des Egyptiens et le principe de citoyenneté.