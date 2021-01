Cote d'Ivoire: Législatives 2021 - Odjé Tiakoré veut défendre les couleurs du Rhdp à Alépé

Il a déposé, le mercredi 5 janvier, son dossier de candidature à la candidature aux législatives pour le compte du Rhdp à Alépé.

Par cet acte, Odé Tiakoré Joseph exprime ainsi son intention de défendre les couleurs de sa formation politique dans cette circonscription. Au cours d'une conférence de presse, le jeudi 6 janvier, à la rue Lepic à Cocody, celui-ci a déclaré que son échange avec les journalistes vise à porter à la connaissance de tous les militants et personnalités du Rhdp ses motivations. « On m'a reproché le fait que j'ai déposé ma candidature de façon silencieuse. Et qu'il faudrait donc je le fasse savoir à tout le monde. Voilà pourquoi, je fais cette conférence de presse », a-t-il justifié.

Odjé Tiakoré Joseph, misant sur son expérience du terrain et son militantisme au sein de sa famille politique, a souhaité vivement que son dossier de candidature soit validé par le Rhdp afin qu'il puisse représenter dignement son parti à cette élection. « Le poste de député est un poste politique. Ce n'est pas un poste de développement. Et l'enjeu des élections de cette année est de taille. Le candidat doit avoir une traçabilité politique et une moralité à toutes épreuves », a-t-il précisé. Puis d'ajouter : « un homme qui pourra se retourner contre son parti ou le Président de la République ne doit pas être notre candidat ».

Odjé Tiakoré Joseph a promis ne pas aller en candidat indépendant si jamais sa candidature n'est pas retenue. Il a dit que l'engagement, la loyauté, la discipline et le mérite politique doivent être récompensés. « Je ne doute pas que mon parti et ensuite les électeurs sauront faire le juste choix qui est Odjé Tiakoré Joseph », s'est-il convaincu.