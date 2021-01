Cameroun: Masters de judo de Doha - Vanessa Atangana en quête de points

La quadruple championne d'Afrique, va prendre part à cette compétition du 11 au 13 janvier prochain, au Qatar dans la perspective de la qualification pour les J.O 2020.

Les judokas des quatre coins du globe se donnent de nouveau rendez-vous à Doha au Qatar du 11 au 13 janvier prochain. C'est à l'occasion des Masters qui vont y être organisés. Pour y prendre part, en ce qui concerne les pratiquants du continent, il fallait passer par le championnat d'Afrique de judo tenu à Madagascar du 17 au 20 décembre dernier. Et pas que. Il fallait surtout y réaliser la meilleure performance dans sa catégorie. Ainsi, sur les quatre athlètes représentant le Cameroun à Antananarivo (Sophina Arrey, médaillée d'argent, Hélène Wesseu Dombeu et Bernadin Tsala Tsala, médaillés de bronze), seule Hortense Vanessa Mballa Atangana sera du rendez-vous de Doha. La judokate est en effet la seule médaillée d'or de ce championnat dans la catégorie de plus de 78kg. D'après le récent classement de la Fédération internationale de judo, l'athlète camerounaise est classée 14e dans sa catégorie.

L'étape de Doha s'avère donc cruciale. En ceci qu'elle permettra à la quadruple championne d'Afrique de glaner des points pour la course aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 prévus du 23 juillet au 8 août prochains afin de conforter sa position puisque les 18 meilleurs africains seront qualifiés. D'ailleurs, le simple fait de se qualifier pour les Masters de Doha accorde d'office 200 points à Hortense Vanessa Mballa Atangana classée 2e Africaine. La judokate camerounaise va y retrouver 402 compétiteurs originaires de 70 pays issus de cinq continents. Les masters de Doha vont regrouper 215 hommes et 187 femmes.

Au niveau africain, les performances des judokas camerounais à Madagascar ont permis de positioner le pays à la quatrième place au classement général. Le trio de tête étant constitué de l'Égypte (5 or, 2 argent, 2 bronze), le Maroc (1 or, 5 argent et 2 bronze) et l'Algérie (1 or, 3 argent et 2 bronze).