Cameroun: Yaoundé - Le village du CHAN se construit

Etendue sur un espace d'un hectare, elle sera constituée à terme, d'une centaine de stands, d'une tribune de 400 places, etc. Sa livraison est prévue pour le 9 janvier prochain.

L'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé affiche les allures d'un grand chantier depuis le 4 janvier dernier. Coups de marteaux, bruit de barres de fer, etc. constituent le tintamarre que vit tout visiteur sur le site. Normal, cet espace est en train d'être érigé en fan zone pour le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) en ce qui concerne le site de Yaoundé. Les amateurs de football auront donc un endroit où vivre l'évènement en dehors des stades. Il s'étend sur un hectare dont 6000 mètres carrés sont déjà en exploitation.

Et pour que l'ambiance soit semblable à celle d'une fête foraine, des dispositions particulières ont été prises. Le podium, avec un écran géant, y sera installé. Cet écran sera placé de manière à balayer tout le village, explique Sa Majesté Malet Ma Njami Mal Njam, commissaire général de la fan zone du site de Yaoundé. D'ailleurs, le dispositif y relatif est déjà monté. On aura également une tribune de 400 places en gradins dont l'installation commence le 7 janvier prochain, explique le commissaire de la fan zone. Les deux zones latérales à la tribune sont des espaces de convivialité. Le côté gauche, face à la scène, sera plus populaire, tandis que le côté droit est dédié aux VIP. On y retrouvera entre autres, un stand pour le commissariat ainsi qu'un carré conçu pour accueillir les responsables de la CAF.

En outre, l'on retrouvera aussi dans la fan zone, le village des nations, constitué de 16 stands représentants les 16 pays en compétition. Le comité d'organisation aura également son espace. Tout comme la boutique CHAN et le village Cameroun. Dans ledit village, les quatre aires culturelles (Fang-Béti, Grassfield, Sawa, Soudano-sahélien) y sont visibles avec des cases construites en fonction de l'architecture propre à chaque zone géographique. Des breuvages et la gastronomie issus de ces différentes aires géographiques vont chatouiller les papilles gustatives des visiteurs (vin de palme, thé, etc).

Du point de vue de la communication, un espace photocall est en cours d'aménagement. Les journalistes eux, n'auront pas à se déployer sans repère. Un stand leur a été réservé. En ce qui concerne l'accès à internet, une entreprise locale en assure la couverture. La fibre optique est déjà installé, a-t-on appris. Les annonceurs de la CAF quant à eux sont déjà calés. Leurs supports et affiches de communication seront disponibles sur le site sous peu.