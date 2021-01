Cameroun: Morgue de l'Hôpital central de Yaoundé - 119 corps abandonnés

Le directeur de cette formation sanitaire a publié un communiqué de presse mardi dernier demandant aux familles d'identifier les corps afin qu'ils ne soient inhumés dans une fosse.

Depuis quelques semaines, la morgue de l'Hôpital central de Yaoundé est plus morose que jamais. Pas plus tard qu'hier, des familles éprouvées ont été renvoyées à contrecœur par des responsables de ce service, faute de places. La morgue de l'Hôpital central de Yaoundé est saturée.

Dans un communiqué de presse publié dans CT lundi dernier, le directeur de cette formation sanitaire, le Pr. Pierre Joseph Fouda priait les familles des personnes décédées de passer les identifier. Le contenu de ce communiqué dresse une liste de 119 personnes, dont 33 identifiés et le reste inconnu (X). Parmi ces inconnus, figure un enfant. Ces personnes pour la plupart indigentes ont été déposées soit par la Division régionale de la Police judiciaire du Centre, le Centre des urgences de Yaoundé, Camrail, les mairies, les brigades de gendarmerie et parfois par des individus. La dépouille la plus ancienne a été déposée en 2017, soit 1330 jours à la morgue.

Les médecins légistes sont inquiets car, en plus de ces 119 personnes décédées entre le 10 mars 2017 et le 29 septembre 2020, d'autres corps de personnes indigentes, non recensées, ne figurent pas sur la liste publiée. L'inquiétude se fait également ressentir au niveau de l'entretien de ces corps qui, à un moment donné entrent en état de dessiccation. Le communiqué publié le 5 janvier invite les familles concernées à se dépêcher, faute de quoi, dans deux semaines et après instructions du préfet du Mfoundi, les corps seront inhumés dans la localité de Soa, dans une fosse commune. La dernière inhumation remonte au mois d'août 2019.