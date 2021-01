Maroc/Cameroun: Un titre à conserver

Vainqueurs il y a trois ans à domicile, les Lions de l'Atlas font clairement partie des favoris du CHAN 2020.

Depuis le début de la semaine, le Maroc, champion en titre, a entamé les derniers préparatifs du prochain CHAN. Ils sont 34 joueurs à participer à ce stage qui se déroule au complexe Mohammed VI de Maâmora au Maroc. Parmi les joueurs convoqués par Houcine Ammouta, on retrouve plusieurs champions d'Afrique 2018. C'est le cas notamment d'Ayoub El Kaabi, l'attaquant du Wydad Athletic Club (WAC) de retour au pays après une expérience avec Heibei Fortuna en Chine. Lui qui avait éclaboussé la compétition il y a trois ans, en terminant à la fois meilleur joueur et meilleur buteur avec neuf buts. Dans le même registre, on retrouve les milieux de terrain Walid El Karti (WAC) et Zakaria Hadraf (RS Berkane) qui faisaient partie de l'équipe-type du CHAN 2018. Dans cette nouvelle cuvée marocaine, les clubs de la Botola, le championnat d'élite, sont fortement représentés. La Renaissance Sportive de Berkane, dernier vainqueur de la Coupe de la confédération de la CAF, compte à elle seule sept joueurs.

Contrairement à certains pays sur la ligne de départ, le tenant du titre viendra avec cinq matchs de championnat dans les jambes. Des matchs auxquels s'ajoutent ceux en coupes africaines interclubs pour ceux évoluant à Berkane, au Raja et au WAC. Ces derniers ont rejoint le groupe après les matchs de ces deux derniers jours. Demain et lundi prochain, le Maroc va disputer une double confrontation amicale contre la Guinée. Il s'agira sans doute des derniers matchs d'évaluation depuis le stage de reprise du 15 au 23 octobre 2020. Ces trois derniers mois, le Maroc a participé en fin octobre à un tournoi amical au Niger où il s'est défait du Mali 1-0 et du pays organisateur 2-0. En novembre, les Lions de l'Atlas locaux ont battu le Mouloudia Club d'Oujda 4-0 avant de faire nul 1-1 contre l'Ittihad Riadi de Tanger.