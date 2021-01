Angola: Le Président déplore la mort du nationaliste "Ludy Kissassunda"

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a regretté ce jeudi la mort du nationaliste angolais João Rodrigues Lopes "Ludy Kissassunda", survenue mercredi, à Lisbonne, au Portugal.

Dans le message de condoléances adressé à la famille du nationaliste et ancien gouverneur des provinces du Zaïre et de Malanje, le Président de la République a exprimé sa tristesse et sa consternation après la mort du général "Ludy Kissassunda".

«C'est avec un profond regret que j'ai appris la mort, à l'âge de 88 ans, du général "Ludy Kissassunda", nationaliste de la génération de la lutte armée pour l'indépendance nationale», exprime l'homme d'État angolais dans son message de condoléances adressé aux amis et compagnons de la génération de l'illustre défunt.

Avec le départ du général "Ludy Kissassunda", souligne le message de João Lourenço, le nombre de ceux qui se sont battus pour être indépendants et libres aujourd'hui est réduit.

Dans le message, le chef de l'Etat angolais souligne également que "Ludy Kissassunda" faisait partie du «fameux Squadron Kamy», de la première délégation du MPLA arrivée à Luanda et avait exercé, après l'indépendance, le 11 novembre 1975, «des fonctions importantes dans l'appareil d'État».

Ludy Kissassunda est né dans la province du Zaïre et a rapidement rejoint la lutte contre le colonialisme portugais. Il était membre du Bureau politique et du Comité central du MPLA, ainsi que du Conseil de la Révolution.

