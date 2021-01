Afrique du Sud: Covid-19 - L'Afrique du Sud enregistre le deuxième record de mortalité

Pretoria (Du Correspondant) — L'Afrique du Sud a enregistré 513 décès associés au coronavirus au cours des dernières 24 heures, le deuxième nombre le plus élevé depuis que le premier cas a été confirmé dans ce pays début mars 2020.

Le premier record de morts en Afrique du Sud connu en une seule journée s'est produit en juillet 2020, lorsque 572 patients ont péri en raison de complications résultant de la pandémie de Covid-19.

Selon le ministre de la Santé Zweli Mkhize, les provinces avec le plus grand nombre de décès sont Western Cape avec 202 morts, Eastern Cape (124), Kwazulu-Natal (92), Gauteng (64), Northern Cape et Free State avec 14 morts chacune et le Limpopo avec trois morts, ce qui porte le bilan à 30.524 morts.

Le nombre de patients guéris de cette maladie est de 920.879, ce qui correspond à un taux de 82,6%. Le pays compte également 176. 356 cas actifs.

L'Afrique du Sud a enregistré, jusqu'au dernier bilan de jeudi, 1.127.759 cas positifs de Covid-19, après avoir identifié 14 .410 nouvelles contaminations, ce qui équivaut à une positivité de 30%.

Le premier record de morts en Afrique du Sud connu en une seule journée s'est produit en juillet 2020, lorsque 572 patients ont péri en raison de complications résultant de la pandémie de Covid-19.

Selon le ministre de la Santé Zweli Mkhize, les provinces avec le plus grand nombre de décès sont Western Cape avec 202 morts, Eastern Cape (124), Kwazulu-Natal (92), Gauteng (64), Northern Cape et Free State avec 14 morts chacune et le Limpopo avec trois morts, ce qui porte le bilan à 30.524 morts.

Le nombre de patients guéris de cette maladie est de 920.879, ce qui correspond à un taux de 82,6%. Le pays compte également 176. 356 cas actifs.

L'Afrique du Sud a enregistré, jusqu'au dernier bilan de jeudi, 1.127.759 cas positifs de Covid-19, après avoir identifié 14 .410 nouvelles contaminations, ce qui équivaut à une positivité de 30%.