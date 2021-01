Maroc: Parution d'un nouveau numéro de la revue de Police

Rabat — Un nouveau numéro de la revue de Police, publiée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en langues arabe et française, vient de paraître consacrant son principal dossier à la lutte contre le crime transnational.

Intitulé "la criminalité transnationale, une menace globale et un défi mondial", le dossier de ce 38ème numéro, qui revient par ailleurs sur le Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 45ème anniversaire de la marche verte, décrypte ce fléau "en pleine mutation et évolution du fait de la sophistication des modes opératoires des organisations criminelles."

Dans plusieurs pays de par le monde les mesures préventives entreprises durant l'état d'urgence sanitaire pour freiner la propagation du coronavirus ont eu un impact sur les différentes formes de la criminalité organisée transnationale, peut-on lire dans l'éditorial de ce numéro.

La fermeture de l'espace aérien et des postes frontières terrestres et maritimes, conjuguée au renforcement des contrôles de sécurité, ont grandement contribué à des mutations profondes et radicales dans la géographie des drogues, des itinéraires de l'émigration irrégulière, et même de la menace terroriste, fait observer l'éditorialiste.

Un entretien avec le Commissaire de Police Principal Abderrahim Habib, chef du service de lutte contre le trafic de drogues, permet aux lecteurs de mieux prendre conscience de l'impact de la crise sanitaire sur le trafic de drogue et de l'engagement indéfectible, des capacités humaines et des techniques innovantes mise en œuvre dans la lutte contre ce trafic.

Le numéro consacre également quelques pages à la police cynotechnique, mettant en avant le rôle important des canidés dans la recherche et la détection des drogues avec des animaux aux compétences et qualités incroyables, dotés d'un odorat fin et développé, qui viennent en appui opérationnel aux services de police pour lutter efficacement contre le trafic des stupéfiants.

La publication braque les projecteurs ensuite sur l'Institut des Sciences Forensiques de la DGSN, une composante clé dans le processus de prévention et de lutte contre le trafic de drogues.

La lutte acharnée en matière de migration irrégulière est également mise en exergue dans ce numéro qui revient sur l'efficacité saluée et reconnue de la DGSN dont l'engagement indéfectible dans la lutte contre la migration irrégulière a permis ces dernières années de démanteler de nombreux réseaux criminels s'activant dans ce domaine et d'en avorter plusieurs tentatives.

Cet aspect est étayé à travers un entretien avec le Commissaire Divisionnaire Abdeslam Ben Ali, Chef du service de lutte contre la migration irrégulière.

Le rôle de la coopération internationale, en tant qu'outil précieux et incontournable pour lutter contre la criminalité transnationale, est également mis en avant dans le cadre de ce dossier qui s'attarde aussi sur l'analyse criminelle opérationnelle, comme une nouvelle approche dans les investigations judiciaires permettant de reconstituer les puzzles les plus complexes.

Une approche expliquée par le biais d'un entretien avec le Commissaire Divisionnaire Adam Didouh, Chef du service de l'analyse criminelle opérationnelle.

La section décryptage de ce numéro offre une analyse stratégique de la géopolitique du crime transnational dans un entretien avec le professeur Mohamed Benhammou, Président du Centre Marocain des Études stratégiques et expert international en questions stratégiques et sécuritaires.

Les dernières pages de la Revue de Police sont consacrées au bilan 2020 de la DGSN et traite de différents aspects, dont la modernisation du service policier, la gouvernance et la modernisation des outils, la communication institutionnelle et le renforcement des infrastructures de sécurité pour plus de proximité.