Ile Maurice: À Cottage - Dernier hommage à la psychologue Vidhi Bekaroo

Les gens se souviennent d'elle comme une personne très joviale et positive. Elle gardait toujours le sourire et était prête à aider.

«Always be nice and spread love everywhere I go. Be humble and be helpful to the needy people. Be strong and passionate about your profession and dreams. Keep on achieving that.» tel était le message de la psychologue Vidhi Bekaroo.

Elle ajoutait: «All the people who once refused to work with me, will regret that decision. Finally cherish every single moments in your life as we live these moments only once in a lifetime»

Malheureusement, la jeune femme de 27 ans domiciliée à Cottage a perdu la vie après un accident de la route et ne pourra pas poursuivre son parcours.

Admise dans un premier temps aux soins intensifs de l'hôpital Victoria à Candos et transférée à l'hôpital de Welkin à Moka le 1er janvier, Vidhi Bekaroo a rendu l'âme dans la soirée du mercredi 6 janvier.

L'accident a eu lieu au Morne le 3 décembre. Vidhi Bekaroo se trouvait dans la voiture que conduisait son fiancé de 27 ans et habitant Goodlands, lorsqu'ils sont entrés en collision avec la voiture que conduisait un habitant de Bambous âgé de 67 ans.

Le sexagénaire avait été testé positif à l'alcotest. Il est toujours hospitalisé à l'hôpital de Candos où son état inspire de vives inquiétudes. La police n'a pu prendre sa déposition compte tenu de son état de santé.

Le fiancé de Vidhi Bekaroo ainsi que son frère, ont reçu des soins à l'hôpital Victoria à Candos avant de regagner leur domicile le même jour.

Vidhi Bekaroo était très connue dans sa région. Elle était aussi très engagée dans le social à travers le pays. «Pena ler li aide dimune, parfois ziska 11 zer à soir tou», témoigne sa sœur de 35 ans. Elle avait mené une intense campagne pour conscientiser les Mauriciens sur la santé mentale et avait aussi encadré des femmes victimes de violences domestiques ou d'abus sexuels.

Vidhi Bekaroo a aussi décroché le titre de «woman of the year», projet pour valoriser les femmes dans plusieurs domaines organisé par le Dr Harrish Bheemul sous l'égide du ministère des Affaires étrangères deux années consécutives, soit en 2018 et 2019.

L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Ananda Sunnassee, a attribué le décès de Vidhi Bekaroo à une septicémie. L'enquête, initiée par la police de La Gaulette se poursuit.

Les funérailles de Vidhi Bekaroo ont eu lieu jeudi après-midi.

Depuis le début de l'année trois décès dans des accidents de la route ont été enregistrés.