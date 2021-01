Congo-Kinshasa: Un rapport tente de relancer le débat sur la réforme de la CENI évincée par la crise politique

En République démocratique du Congo, il y a une réforme dont on ne parle plus beaucoup au vu de la crise qui secoue les institutions, c'est la réforme de la commission électorale. Cette question est même l'une des principales pommes de discorde entre le camp du président Tshisekedi et celui de son prédécesseur. Or, il faudra bien se mettre d'accord, et vite, sur les règles du jeu pour éviter un nouveau glissement de calendrier.

En ce début d'année 2021 cruciale, le groupe d'étude sur le Congo, un centre de recherche qui dépend de l'université de New York, publie un rapport sur cette question : Réforme de la CENI en RDC : Des nécessaires garde-fous à l'impossible dépolitisation.

Pour le GEC, le premier des garde-fous devrait être une « composition équilibrée » de la commission électorale et à tous les niveaux de la gestion, c'est-à-dire jusqu'aux secrétariats exécutifs provinciaux et aux antennes locales. Aujourd'hui, même au niveau national, ce n'est pas le cas. La plénière de la CENI comprend 6 membres pour la majorité parlementaire, 4 pour l'opposition et 3 pour la société civile. Ce centre de recherche recommande aussi de renforcer les pouvoirs de la plénière face au président de la CENI jusque-là tout-puissant.

Le deuxième grand axe de réforme devrait être selon le GEC de travailler à ce que la CENI doive rendre des comptes. Entre 2016 et 2019, son budget prévisionnel s'élevait à 1,2 milliard de dollars et il n'y a eu aucun audit financier, notent les auteurs de ce rapport. Ils plaident également pour la mise en place de mécanismes de transparence opérationnelle, comme le respect des procédures de passation de marché.

On se souvient que les fameuses machines à voter ont été achetés pour 150 millions de dollars de gré à gré. Mais ce surcroît de transparence pourrait aussi passer par la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Ce qui avait été réclamé lors des dernières élections de 2018.