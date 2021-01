Gambie: Le parti démocratique uni condamne la décision de la Commission électorale indépendante

Le Parti Démocratique Uni (UDP) exprime sa consternation suite à la décision de la Commission Electorale Indépendante (IEC) de reporter indéfiniment l'opération de recensement des électeurs pour les élections de 2021 qui doit commencer le 14 Janvier 2021.

" Le Parti Démocratique Uni condamne avec la plus grande fermeté cette décision surprenante et demande que la Commission Electorale Indépendante donne aux partis politiques et au public les causes et raisons du report de l'opération de recensement" a annoncé le parti dans une déclaration officielle.

"L'UDP a été informé il y a plus d'un an que la Commission Electorale Indépendante avait le temps nécessaire pour organiser et préparer l'opération de recensement. La publication d'une note qui dit '... .. en raison de difficultés logistiques hors de notre contrôle... ..' est totalement inacceptable." L'organisation des élections concerne le public en général. Le public doit être informé de toutes les difficultés logistiques dans les plus petits détails."

" Il est totalement inacceptable que des changements au processus électoral soient décidés et annoncés, et ce, sans respect des règlements et procédures et sans consultation avec les partis politiques et partenaires."

" Dans la même veine, la nomination de Mr Oremi Joiner au poste de Directeur Adjoint de la Commission Electorale Indépendante a été portée à l'attention de l'UDP."

" L'UDP condamne le caractère illégal de cette nomination car elle constitue une violation et une transgression de l'article 42 (5) (c) de la Constitution de 1997 de la Gambie."

" Nous demandons l'annulation de cette nomination avec effet immédiat. C'est un secret de polichinelle que Mr Oremi Joiner est un membre du Comité Exécutif Régional de Banjul du Parti National du Peuple."

" L'UDP invite tous les patriotes Gambiens à condamner ces actions illégales et demande à la Commission Electorale Indépendante de donner davantage d'explications sur les raisons de ces comportements inadmissibles et inconstitutionnels intervenant à seulement quelques mois des élections présidentielles en Gambie."

Dans la même veine, le journal The Point a appris que la nomination d'Oreme Joiner, plus connu sous le nom de Remi, au poste de Directeur Adjoint de la Commission Electorale Indépendante (IEC) a été révoquée.

Mr Joiner a été un enseignant pendant trois ans avant de travailler dans l'industrie banquière pendant plus de 30 ans. Il a été membre de plusieurs Conseils d'Administration et a pris sa retraite en 2015 en tant que Directeur General des Operations de Banque à Trust Bank.

Mr Oreme Joiner est présentement le Président du Conseil National des Arts et de la Culture (NCAC).