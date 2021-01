Congo-Brazzaville: Culture - Huguette Nganga Massanga fait bouger les lignes

Auteure de romans et femme de théâtre, Huguette Nganga Massanga fait bouger les lignes de la culture congolaise. Au village Kati du quartier Loandjili, elle vient de créer « LaPerkili », lieu d'échange culturel où se déroule actuellement un atelier de bande dessinée.

Huguette Nganga Massanga a créé depuis une année « LaPerkili », comprenez la perle qui lit, à savoir un espace de lecture planté au beau milieu d'une habitation, au cœur du quartier Loandjili à Pointe Noire. Ce lieu de partage inestimable, appelé Village Kati, est voué à être un carrefour d'échange culturel où l'on croise de nombreux artistes. Jussie Nsana, bédéiste, est l'une d'elles et c'est là qu'elle anime, en cette prolongation de vacances scolaires, un atelier d'initiation à la bande dessinée pour les jeunes enfants du quartier. Un atelier autofinancé par Huguette Nganga Massanga dont le cœur est à l'ouvrage et plein d'allant. « Le village Kati fonctionne sans subvention alors je fais preuve autant de courage que d'imagination pour le faire vivre à ma manière. L'année passée j'ai suivi des cours de couture, j'ai pu ainsi fabriquer mes propres kits de décoration ou encore des accessoires comme des sacs ou encore des poches de protection pour chaussures. Avec le bénéfice des ventes, je peux donc investir dans des livres, financer un atelier pour enfants, leur offrir des cadeaux en période de fêtes, organiser des goûters », raconte Huguette.

Si à la terrasse du village Kati ont lieu des activités artistiques diverses, le village dispose de studios de résidences d'artistes. Mais, pour Huguette Nganga Massanga, la priorité est donnée à l'accès à la lecture pour les enfants, notamment ceux du voisinage. « J'ai pensé ce projet pour répondre à l'accusation selon laquelle les enfants ne lisent pas et en me posant la question de savoir si les parents lisaient eux mêmes de leur côté. Je suis convaincue que si chacun de nous contribuait dans son environnement à l'apprentissage de la lecture, avec des livres qui traînent ici et là dans les maisons, nous pourrions créer une sorte de contagion culturelle. Pour ma part, j'estime que cet apprentissage doit commencer suffisamment tôt, raison pour laquelle je reçois des enfants allant de 6 à 12 ans », dit cette cheffe de village, journaliste de formation, ayant travaillé notamment en presse écrite et radio. Huguette Nganga Massanga est femme de culture et auteure de romans : « L'envers du décors », « Rêve d'ailleurs », « Moi aussi je parlerai dans un film » et même d'un recueil de poésies « Compilation réelle, en son temps ».

Née à Pointe Noire, Huguette Nganga Massanga n'a de cesse d'entretenir la flamme vacillante de la culture congolaise comme en témoigne sa présence dans le comité d'organisation du prestigieux Festival international de théâtre Kimoko. Amoureuse de lettres, qu'elle encourage à lire et qu'elle se plaît écrire, amoureuse des planches de théâtre, amoureuse des enfants qu'elle cherche tout autant à divertir qu'à éduquer à travers ses activités, Huguette est de celles, à Pointe Noire, qui font bouger les lignes pour le salut nécessaire et indispensable à la culture.