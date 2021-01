Congo-Brazzaville: Football - La Ligue interdépartementale du Kouilou/Pointe-Noire exécute son programme d'activités

Contraints à un repos de dix mois à la suite du coronavirus, le président de la Ligue interdépartementale du Kouilou/Pointe-Noire, Gaëtan Victor Oborabassi, et son équipe passent à l'exécution de leur programme de développement du football dans les deux départements.

La réalisation du premier des douze axes que contient le programme très ambitieux de la Ligue a eu lieu du 27 novembre au 15 décembre dans les deux départements. Il s'agit de la mise en place des sous-ligues dans les six arrondissements de Pointe-Noire, les sous-préfectures de Hinda, Loango, Mvouti, Madingo-Kayes, dans le département du Kouilou et à Tchiamba-Nzassi afin d'encourager la pratique du football d'élite dans ces départements. Soulignons qu'aucune équipe du Kouilou n'a participé au championnat interdépartemental depuis qu'il a été scindé en deux départements.

En effet, Gaëtan Victor Oborabassi, fidèle aux engagements pris lors de son élection à la tête de la Ligue en Février 2020, indiquait que son mandat s'inscrivait sous le signe du retour aux fondamentaux, avec un nouveau style managérial pour un football plus performant dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. « Le poste de président que j'assume désormais consiste à prévoir, organiser orienter, concilier, juger, contrôler, évaluer, donner l'exemple et être le symbole. Je me forcerai à être disponible tout en maintenant en éveil mon équipe. Oui, tous les amoureux du football congolais en général et en particulier ceux des sept districts du Kouilou, de la communauté urbaine de Tchiamba-Nzassi, ainsi que ceux des six arrondissements de Pointe-Noire attendent les performances », avait-il souligné après son élection.

Cependant, pour cette année expérimentale dans le Kouilou, l'idéal selon le bureau exécutif de la Ligue interdépartementale est d'organiser les tournois des U12 et U17 dans chaque sous-ligue. Un championnat qui regroupe les villages de chaque sous-préfecture pour permettre à la ligue de constituer une sélection à la fin de la compétition. Les meilleures équipes des sous-ligues participeront ensuite à un championnat du département du Kouilou qui permettra de mettre en place une sélection départementale des deux catégories qui prendront part au championnat interdépartementale à Pointe-Noire, a expliqué le premier vice-président de la Ligue, Ajax Mbémba. Il a également ajouté que pour la réussite du projet, un village une équipe, la Ligue a désigné un entraîneur dans chaque sous-ligue.

Après cette vaste campagne de mise en place des sous-ligues, la Ligue vient d'ouvrir le calendrier de restructuration des clubs. c'est le deuxième axe de son programme dont le but est de donner la possibilité à tous les clubs de participer aux différentes compétitions départementales et nationales conformément à la circulaire du ministère des Sports et de l'Education physique. Ce programme de restructuration se poursuit jusqu'au 15 janvier.