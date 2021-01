Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Léon Alfred Opimbat se félicite de la moisson de la 8e session extraordinaire

La chambre basse du parlement a tenu du 4 au 6 janvier sa huitième session extraordinaire, avec à la clé l'adoption des lois portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et protection des informations sensibles en matière de défense et de sécurité.

Dirigeant les travaux de la session, le 1er vice-président de l'Assemblée nationale, Léon Alfred Opimbat, a encouragé les députés pour avoir fait œuvre utile en votant ces deux affaires inscrites à l'ordre du jour. Selon lui, en adoptant la loi portant protection des informations sensibles en matière de défense et de sécurité, l'Assemblée nationale vient de doter le pays d'un instrument à caractère stratégique. Ce texte permettra au Congo, à l'en croire, d'assumer avec rigueur et efficacité, la défense et l'intégrité du territoire, la sécurité intérieure et extérieure de notre pays, la préservation du potentiel scientifique, économique et environnemental. Il s'agira également de garantir la pérennité de l'œuvre démocratique et constitutionnelle de l'Etat, la sécurité des ressortissants congolais aussi bien au Congo qu'à l'extérieur.

« Se faisant, les autorités compétentes, au terme de cette loi, pourront, quand l'intérêt vital et stratégique l'exigera, procéder aux classifications et déclassifications des informations ainsi qu'à l'habilitation de tous ceux qui en auraient droit. Le bon usage des trois degrés de protection : très secret, secret et confidentiel nous mettrait à l'abri des parjures, usurpateurs et autres », a commenté Léon Alfred Opimbat, souhaitant que la discrétion puisse reprendre désormais place dans les cités et surtout dans les structures professionnelles.

S'agissant de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire de vingt jours pour la quatorzième fois consécutive, le 1er vice-président de l'Assemblée nationale a souligné la nécessité de poursuivre la lutte contre la pandémie à nouveau coronavirus qu'il qualifie de bête humaine. D'après lui, la victoire réside dans le respect strict et la protection scrupuleuse des mesures édictées par le gouvernement. « Certes, la production à grande échelle de vaccins participera à soutenir sans conteste nos efforts individuels et collectifs face à cette peste des temps nouveaux. Mais il nous revient dans ce combat contre un adversaire féroce, de prendre tous conscience, comme un seul homme, que garder une lampe allumée comme disent les Saintes Ecritures, est tout autre avantage sinon un autre intérêt. Ce n'est que de cette de manière que nous réussirons à bouter hors de notre pays, l'ennemi de nos libertés et de notre développement », a-t-il conclu, exhortant les députés à continuer le travail de sensibilisation de leurs mandants.