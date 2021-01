Congo-Brazzaville: Photographie - L'artiste congolais Zed Lebon se projette positivement pour 2021

interview

Lebon Chansard Ziavoula, dit Zed Lebon, est artiste visuel, directeur artistique de la plateforme Mbongui Art Photo et membre du collectif Génération Elili depuis 2010. L'ayant rencontré, il nous a fait un bilan succinct de ses activités en l'an 2020 et a révélé ses perspectives pour 2021.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Quels sont les grands évènements qui ont marqué votre activité artistique l'année écoulée ?

Zed Lebon (Z.L.) : L'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. Tous les secteurs culturels et artistiques ont été sévèrement touchés entraînant ainsi l'annulation de plusieurs activités culturelles et artistiques à l'image de la première édition de Kokutan'Art, rencontres internationales de la photographie d'Auteurs de Brazzaville dont je suis l'initiateur. Personnellement, j'ai été invité en août à la 3e édition d'Ayiti Photo Fest, Festival de la photographie en Haïti. Les frontières étant fermées, je n'ai pas pu y aller.

Certes que l'année 2020 a été une sombre année dans les milieux culturels et artistiques, quelques évènements ont marqué notre activité artistique. Au mois de mai 2020, j'ai participé dans un projet d'exposition photo numérique à l'occasion du mois de l'Europe avec la Délégation de l'Union européenne en République du Congo, sous le thème « T'as vu Brazzaville pendant le Covid ? », un regard croisé avec la photographe Armel Mboumba dit Luyzo. Ensuite, j'ai travaillé avec Baudouin Mouanda, dans le projet d'exposition photographique sur les lieux de la France Libre aujourd'hui en partenariat avec la Marie centrale à l'occasion des activités liées à la commémoration du 80e anniversaire du Manifeste de Brazzaville. Nous avons également organisé un café photo virtuel avec la participation des photographes du Mali, Niger, Congo, Tchad, de la République démocratique du Congo et de la France.

L.D.B.C. : Pouvez-vous éclairer nos lecteurs sur votre jargon, notamment sur « le café photo » et sur le but du Mbongui Art photo ?

Z.L. : Le café photo est un moment d'échanges, de réflexions et de partages sur la photographie, dans la convivialité, autour d'un café et d'amuse-bouches. il rentre dans le cadre des activités de la plateforme Mbongui Art Photo

Pour information, Mbongui Art Photo en sigle « M.A.P » est une plateforme d'idées et de partage sur la création et la production photographique. Elle a été mise en place pour promouvoir la photographie d'auteur en Afrique centrale en général et en République du Congo en particulier. Regroupant des photographes et administrateurs culturels du Congo et d'ailleurs, M.A.P se veut être un réseau dynamique des photographes de la sous-région pour donner un nouveau regard à la création photographique. Mais encore faire asseoir une dynamique panafricaniste de la photographie d'auteur

L.D.B.C. : Que nous réservez-vous pour cette année 2021 ?

Z.L. : Tout en espérant que 2021 apportera un souffle nouveau dans le milieu culturel et artistique, nous avons prévu une série d'activités pour cette nouvelle année. Au premier trimestre de l'année, nous avons prévu le concours du meilleur roman-photo. Ce concours s'adresse aux photographes. Tout le programme sera publié dans l'agenda du mois de janvier de l'IFC. Nous travaillons également sur la première édition de Kokutan'Art, rencontres internationales de la photographie d'auteurs de Brazzaville. Initié par la plateforme Mbongui Art Photo, avec l'appui des partenaires institutionnels et privés, Kokutan'Art se veut un rendez-vous qui rassemble aussi bien des photographes nationaux qu'internationaux. Ce dernier sera un moment de réflexion et d'échanges afin d'envisager un avenir meilleur de la pratique du métier de photographe en Afrique centrale en général et en République du Congo en particulier.

Cette première édition a pour thématique : « l'Afrique en face », qui rassemblera des photographes, administrateurs culturels, commissaires d'expositions et critiques d'art. Voilà en quelques mots l'agenda 2021. D'autres activités seront au rendez-vous !