Cote d'Ivoire: Législatives 2021 à Toumodi - Désignée (avec Gnamien Théodore) candidate du Rhdp-Raymonde Goudou coffie - "On ne va pas à la guerre pour perdre"

Le siège du Rhdp de Toumodi a été dimanche 3 janvier 2021 le cadre d'une réunion politique dirigée par la première responsable du parti houphouétiste dans le bélier, à savoir la coordonnatrice en chef la ministre Raymonde Goudou Coffie, assistée de la coordonnatrice associée la sénatrice Tamini Adjoua N'Go Louise.

Le point qui a focalisé le plus l'attention des militants a été le choix des candidatures aux législatifs 2021 . Au terme des propositions des uns et des autres ponctuées par des argumentations diverses, les tendances se sont dégagées en faveur du plébiscite de la coordonnatrice en chef du Bélier Raymonde Goudou Coffie candidate en sous-préfecture, et du délégué communal Gnamien Théodore candidat à la commune.

Raymonde Goudou a donné ses impressions: " Ici à Toumodi, nous avons pu nous entendre, nous avons été plébiscités, Gnamien Théodore et moi-même pour les échéances législatives qui approchent. Nous avons accepté les choix des militants. Étaient présents les délégués, les délégués associés, tous les secteurs, les structures spécialisées, les structures des étudiants et des enseignants, jeunes et femmes. En notre qualité de coordonnatrice régionale du Bélier, nous allons faire le retour à notre hiérarchie, à la direction exécutive. Nous sommes optimistes, on ne va pas à la guerre pour perdre, au contraire, nous sommes déterminés avec le soutien des uns et des autres à aller à la victoire."

Il est bon de souligner que l'organisation et la réussite de cette grande réunion politique a été l'oeuvre du délégué départemental Rhdp de Toumodi Octave Boni.