Afrique: Candidat de la Côte d'Ivoire au poste de commissaire chargé de la santé, des affaires humanitaires et du développement social de l'Union africaine - Qui est docteur Justin Koffi

Le conseil des Ministres sous la houlette du Président de la République a pris la décision le 09 décembre 2020, de porter la candidature de Dr Justin N'Guessan Koffi au poste de Commissaire chargé de la Santé, des Affaires Humanitaires et du Développement Social de l'Union Africaine qui procèdera au renouvellement de ses instances dirigeantes (présidium et commissariat), lors de son prochain sommet à Addis Abeba en Ethiopie en février 2021.

Médecin de formation, Dr Justin N'Guessan Koffi est un cadre ivoirien aux compétences avérées dans divers domaines d'activités. Il a obtenu le doctorat d'Etat en médecine en 1992 et a approfondi ses connaissances en s'intéressant à la santé dans une plus grande proportion, ce qui lui a value un master en santé publique en 1996. Docteur Justin N'Guessan Koffi totalise plus de vingt années d'expériences professionnelles en tant que coordonnateur de plusieurs projets de santés tant sur le plan national que sur le plan international.

Il a été successivement Coordonnateur Technique du Programme National contre le VIH-SIDA ; Conseiller résident du projet Santé Familiale et Prévention du SIDA de l'USAID, organisme américain de coopération et Secrétaire Exécutif de l'organisation du Corridor Abidjan-Lagos (OCAL). Justin N'Guessan KOFFI a été également Représentant Résident du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) au Togo et depuis 2015 il est le coordonnateur Régional du Projet Régional d'autonomisation des femmes et Dividendes Démographiques au Sahel (SWEDD) au Sénégal, un projet qui couvre à lui seul neuf pays de la sous-région.

Docteur Koffi a acquis des expériences dans d'autres domaines d'activités notamment en matière de Politiques de développement centrées sur le dividende démographique, de collaboration avec les institutions partenaires au développement, de Diplomatie et coordination des activités du système des Nations Unies.

C'est ce candidat expérimenté que la Côte d'Ivoire a décidé de présenter au poste de Commissaire chargé de la Santé, des Affaires Humanitaires et du développement social de l'Union Africaine. La reconnaissance des compétences du candidat Justin Koffi va au-delà des frontières nationales, tant et si bien que le panel de sélection des dix-huit candidats pour ce poste l'a classé premier, bien que d'anciens Ministres figurent sur la liste des candidats.

Les missions assignées au Département des Affaires Sociales (DAS) couvrent la promotion de la santé, la lutte contre le VIH, le paludisme, la tuberculose et les autres maladies infectieuses, la mise en œuvre des programmes de la nutrition, la population, le travail, l'emploi, la migration, le développement social, le sport, la culture, le contrôle des drogues et la prévention du crime. Fort de son expertise dans le domaine de la santé, le Dr. Justin N'Guessan Koffi ambitionne de transformer le visage social de l'Afrique à travers le Commissariat en charge de la Santé, des Affaires Humanitaires et du Développement Social (HHS) pour en faire l'un des piliers majeurs et avant-gardistes de la mise en œuvre et de la concrétisation des idéaux de l'Agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons pour les générations actuelles et futures.