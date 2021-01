Afrique: Trump se détrompe - Le peuple reste le rempart de la démocratie américaine !

analyse

La guerre civile n'aura pas lieu ! Ce 7 janvier 2021, les Etats-Unies d'Amérique continuent de vivre les humeurs du Président sortant, après avoir appelé ses partisans à la Capitole, il fit son show avant de se rétracter et reconnaître la victoire de Joe Biden ! Au petit matin déjà de cette journée, le Congrès a finalement certifié la victoire du démocrate Joe Biden lors de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre dernier. Les élus ont approuvé État par État les résultats électoraux, dont ceux du Vermont, accordant au démocrate les 270 grands électeurs nécessaire pour sa victoire. On peut continuer à s'imaginer ce Donald Trump réservera encore aux Américains, d'ici le 20 janvier, parce qu'il lui reste encore la possibilité de prendre de nombreuses décisions politiques et techniques.

L'Amérique sait ne pas y aller par la main morte, la suppression de son compte Facebook et Twitter ont contribué à dissiper les rumeurs de coup d'Etat ainsi qu'à tempérer les ardeurs du Président sortant. La décrispation commença par un post par lequel le 45e président des Etats-Unis déclare : « Je demande à tout le monde au Capitole des États-Unis de rester pacifique. Pas de violence! Rappelez-vous, NOUS sommes le Parti de la loi et de l'ordre - respectez la loi et nos grands hommes et femmes en bleu. Je vous remercie! » C'est le début d'une abdication. Comment cette démocratie séculière a fini par vaciller ?

En effet, le Président vaincu des dernières joutes électorales présidentielles a saisi l'opportunité d'une date pour appeler ses partisans à la désobéissance civile parce ce mercredi 6 janvier 2021 est la date l'officialisation de la victoire de Joe Biden par le Congrès. Dès après cet acte, sa défaite à la présidentielle devient acter alors qu'il refuse toujours de concéder. A la suite de son appel, même si ce n'était pas la marée humaine qu'il attendait, une foule s'est emparée des environ Freedom Plaza, à Washington DC, avant d'envahir la maison blanche. Personne ne peut imaginer une telle farce dans une tyrannie par ce qu'il engendrerait de lourds bilans en blessés et pertes en vies humaines ! L'Amérique en sort avec une police républicaine qui maitrisa vite la situation, par son professionnalisme, en libérant les lieux.

Décidés à se défouler, les images n'ont pas manqué au rendez-vous avec des militants bigarrés investissant le Capitole dont un chef indien portant son casque à cornes. C'est comme si le décor de pagaille avait besoin de rappeler les cornes du diable. Les pancartes n'affichaient pas de messages tendres pour le 46e Président. On peut lire : « Biden est un pédophile ». Les potences et même une guillotine pour leurs adversaires ne sont pas de trop pour les partisans de Trump. Mais c'est à partir du début d'après-midi, des dizaines de milliers de partisans du président sont déjà massés sur le parc Mall du Potomac jusqu'aux marches du Capitole. Le temps froid qui prédomine n'a pas suffi pour atténuer l'électricité que Trump veut dans l'air. Il s'est offert une tribune pour haranguer la foule comme il sait le faire : « Descendez jusqu'au Capitole ! Nous allons acclamer nos braves sénateurs et élus (... ) et nous n'acclamerons probablement pas tellement certains d'entre eux, parce que nous ne reprendrons pas notre pays en étant faible.»

Malgré l'escalade c'est le dernier virage vers le dénouement d'une situation héritée d'une contestation post-électorale. La tweet de la colistière de Joe Biden ; la future vice-présidente élue Kamala Harris, faisait savoir que « cette élection représente bien plus que Joe Biden ou moi. Il s'agit de l'âme de l'Amérique et de notre volonté de nous battre pour elle. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Commençons. » C'est presque prémonitoire car la démocratie américaine s'offrit en spectacle depuis lors et les scènes n'ont pas manqué, les rebondissements aussi.