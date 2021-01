Congo-Brazzaville: Nouvel An - Démarrer l'année du bon pied

Généralement, au début de chaque nouvelle année, nous prenons de nouvelles résolutions. Objectifs à atteindre par-ci, projets à mettre en œuvre par-là, challenges à relever de part et d'autres. Sauf que bien souvent, nous ne remportons pas le pari. Découvrons une autre façon d'y parvenir cette année.

S'il est possible de le définir, nous dirons de 2020 qu'il a vraiment été une année d'apprentissage et de découverte tant sur le monde dans lequel nous vivons que sur nous-mêmes ainsi que sur les autres qui nous entourent. Combien avons-nous été à former des plans qui n'ont pas vu le jour ? Autant d'interrogations qui trottent dans nos têtes et peut-être pour nous emmener à envisager les choses autrement.

Cette pandémie a le mérite de nous enseigner à ne pas se tuer à initier des choses ou à prendre des engagements, sans travailler au préalable sur nous-mêmes. En effet, tout est une question de priorité dans la vie de l'homme. Et pour réussir à atteindre ses ambitions, il faut savoir faire une chose : mettre les priorités au bon endroit. Il est notamment important de veiller à ne prendre pas mille résolutions à la fois, car bien évidement nous ne pourrons certainement pas les tenir.

Par ailleurs, qui dit bonnes résolutions dit aussi bilan. Une habitude inhérente à tout Nouvel An, bien que pas toujours consciente ou verbalisée. Pour certains psychologues, s'accorder ce temps de réflexion, ne plus avoir envie d'être ce que l'on est, ne plus avoir envie de faire ce que l'on a fait est une façon de faire le point avec soi et de s'ouvrir au changement. Le rituel des bonnes résolutions offre la possibilité de mettre ces lacunes et ces souhaits en mots.

Nouvelle année, nouveau départ !

Une fois le traditionnel bilan fait pour savoir ce qui a marché et ce qui n'a été le cas, cap vers le futur. Cela exige de ne plus s'apitoyer sur le passé et ne plus culpabiliser sur les erreurs commises. Une année qui débute est loin d'être douce. Avec elle se tourne une page du passé, tandis qu'une nouvelle s'ouvre. Une perception à la fois excitante, chargée de vœu, de joie, mais aussi d'appréhensions. En effet, nous avons tous des attentes, plus ou moins avouées face à cette opportunité de changement qui s'offre à nous.

Ainsi, pour y arriver malgré les imprévus sur notre chemin, il nous faut déterminer quelles sont nos attentes, ce qu'elles disent de nous et les ressources favorables pour les atteindre. Nous devrions également y mettre de la volonté et les planifier, tout en veillant à un suivi ponctuel. Souvenons-nous, pas mille résolutions à la fois !