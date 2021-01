Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Pourquoi moi ? » de Francine Nyakabwa

Court-métrage drame de dix minutes réalisé en 2011 à Kinshasa par Francine Nyakabwa, « Pourquoi moi ? » met en lumière le côté manipulateur et obsessionnel de certaines femmes. Un véritable malaise sociétal qui ne cesse de faire des victimes.

Dans la société actuelle, on entend souvent décrier le phénomène de harcèlement fait à la femme et très peu chez l'homme. Bien que les chiffres ne soient pas égaux par rapport à ce que subissent les femmes, ce n'est pas pour autant que les hommes n'en sont pas victimes, pire le vivent très mal. Une réalité que dévoile « Pourquoi moi ? ».

Le père Gérard vit paisiblement jusqu'au jour où il devient une obsession pour Mwezi, une jeune femme riche et éperdument amoureuse de lui. Malgré tous ses efforts pour attirer son attention et le séduire, Mwezi tombe dans l'échec. Mais pour autant, elle ne s'avoue pas vaincu et décide de montrer ouvertement au père Gérard qu'elle veut d'une relation avec lui. Face au refus et à la constance du père Gérard, Mwezi met en place en plan machiavélique qui se solde par un drame.

Selon la réalisatrice du film, Francine Nyakabwa, cette jeune femme est l'image de toutes ces dames victimes de perte d'identité, d'estime de soi et de stabilité mentale. La trame du scénario vise à faire comprendre aux cinéphiles que l'amour est un sentiment qui nait naturellement et lorsqu'il n'est pas réciproque, cela ne sert à rien d'arriver aux extrêmes. Pour cela, lorsqu'on se sent par exemple pris dans les filets de l'obsession, l'égoïsme ou autres formes de négativité, il faut recourir aux séances de thérapies, de coaching et même de prière pour les croyants. Et aux hommes, il faut oser en parler et n'en minimiser la situation par peur de moqueries ou de passer pour un faible.

Un autre aspect mis en lumière, c'est le combat auquel font face de nombreux responsables pieux des communautés religieuses. Au nom de leur foi et leur attachement à leur vocation, certains ont vu se détruire leur mariage et leur famille, leur destinée, leur réputation voire leur vie. Difficile d'arrêter totalement ce fléau, mais il est encore possible d'éduquer la société et de sensibiliser aux moyens de se préserver ainsi que de dénoncer toutes formes de harcèlement.

Notons que Francine Nyakabwa est une réalisatrice cinéma de formation, née à Kisangani en République démocratique du Congo. Elle a fait sa formation dans la capitale, Kinshasa, à l'institut national des arts où elle a obtenu son diplôme en art des spectacles précisément l'art dramatique, option cinéma. Francine est également la réalisatrice du film « Malaïka », sorti en 2013.