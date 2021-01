Congo-Brazzaville: Prix littéraire - Les éditions « Renaissance africaine » rendent hommage à Pierre Ntsemou

Surnommé également « Saint Pierre des mots », Pierre Ntsemou se verra être honoré à travers le prix littéraire éponyme que vient d'initier la maison d'édition congolaise « Renaissance africaine ». La date limite du dépôt des manuscrits est fixée au 11 avril.

Inspecteur itinérant d'enseignement à la retraite, animateur d'atelier d'écriture à l'Institut français du Congo et écrivain congolais, Pierre Ntsemou a le flair des mots. Ce n'est d'ailleurs pas un mythe puisque son parcours en témoigne.

Né à Mouyondzi, Pierre Ntsemou est un écrivain pluri-genres car il est à la fois poète, romancier, dramaturge et nouvelliste. En 2012, il publie chez L'Harmattan son premier livre intitulé « La flûte du cœur », un recueil de cinquante-neuf poèmes à travers lequel l'auteur exalte son ressenti et son vécu.

Une année plus tard, son premier roman intitulé « Diélé, l'homme et la bête » voit le jour. Celui-ci, essentiellement centré sur la bonne gouvernance, rend hommage à Nelson Mandela par le personnage de Diélé. A cela s'ajoute, toujours en 2013, la publication de sa première pièce de théâtre « Les Déboires de Patrice Likeur ». Outre ces deux œuvres, l'auteur compte à ce jour plusieurs autres publications, à savoir : « Quête, enquête et conquêtes de plaisir », « Mon cœur, ma plume et ma muse s'amusent », « Un bébé pas comme les autres », « Destins singuliers ».

Les sujets brûlants de ses publications sont, entre autres, la dénonciation des vices, l'aspiration à la justice sociale, l'humanisme, la religion, le dialogue des civilisations, la politique, la tradition, l'Homme et son destin.

Au regard de son écriture singulière et aguichante, l'écrivain a déjà reçu plusieurs prix. En 1983 il est le lauréat du concours théâtral inter-africain ORTF (actuelle RFI), puis il reçoit le prix du concours d'Euro poésie de la francophonie à Paris en 2013 et le prix d'excellence à la Biennale des arts et des lettres de Brazzaville en 2014. En 2015, il a été sacré trophée des Sanzas de Mfoa, catégorie littérature.

Aujourd'hui, être immortalisé à travers le « prix littéraire Pierre Ntsemou » est une grande fierté pour l'auteur qui estime qu'un hommage à titre anthume est bien plus valorisant qu'un hommage à titre posthume, car dans le premier cas l'intéressé en est conscient et peut s'en réjouir. A tous les candidats postulant à la première édition du prix, il leur souhaite une très belle aventure.

À vos plumes... prêts, postulez !

Le Prix littéraire international Pierre Ntsemou du meilleur manuscrit est ouvert à tous les écrivains en herbe et souhaite récompenser l'auteur d'un premier roman, polar, récit ou encore d'une première poésie, nouvelle, rédigé en langue française. Le manuscrit est à soumettre par mail, en format A4 et version PDF.

Le lauréat verra son manuscrit inédit primé être édité aux Éditions Renaissance Africaine, et recevra son prix lors du Festival international du livre et de la lecture « Carrefour des mots » qui se tiendra en juillet à Brazzaville. Aussi, hormis les cent exemplaires qui seront à sa disposition, il bénéficiera d'une large promotion de son manuscrit.