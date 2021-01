Madagascar: MCU - Vers une capitalisation des résultats de recherche

La MCU compte améliorer davantage ses actions pour cette année, suite à son succès en 2020, malgré la crise. (MCU)

Une année difficile. C'est ce que les acteurs des différents secteurs d'activités diraient, en faisant référence à l'année 2020. Ce n'est pourtant pas le cas de la MCU (Maison de Communication des Universités), qui a cité plusieurs réalisations dans son bilan 2020. « Malgré la pandémie de la Covid-19, la MCU a pu réaliser plusieurs activités répondant à sa mission principale.

Mise à part au Salon de l'Etudiant et de l'Emploi, qui a eu plus de 180 000 visiteurs, si l'objectif initial était d'atteindre 65 000 visiteurs. Plusieurs établissements ont été satisfaits de cette rencontre avec les élèves, composés de lycéens, de bacheliers, voire même déjà des universitaires. À l'heure actuelle, la MCU continue à faire des orientations auprès des établissements en périphérie de la ville et accueille en permanence des étudiants et des élèves souhaitant plus d'informations sur les enseignements supérieurs disponibles à Madagascar dans son local », nous ont confié les représentants de la MCU dans leur communiqué.

Développement. Une rencontre s'est également tenue entre la MCU et le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM), en décembre dernier. L'objet était de faire connaître les résultats de recherche sur les énergies renouvelables à Madagascar, pouvant intéresser les industries Malgaches. À cette occasion, Hassim Amiraly, président du SIM, s'est réjouit de l'ouvrage contenant une cinquantaine de résultats des recherches, applicables à Madagascar. Des recherches très innovantes et réalisables à moindre coût, selon le président.

C'est d'ailleurs l'objectif et la mission de la MCU, a réitéré Fanjanarivo Symonette Pascaline, DG de la MCU. « Le but est d'aider les chercheurs à participer dans le sens pratique, c'est-à-dire dans le monde professionnel, et surtout à appliquer/capitaliser leurs recherches. Sur ce, la MCU joue le rôle d'interface entre les deux parties, notamment, d'un côté l'industrie et de l'autre côté les chercheurs », a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, le président du SIM a affiché sa volonté d'appuyer les étudiants et les chercheurs. Un partenariat entre les deux parties est en gestation. Notons qu'en 2020, la MCU a publié deux ouvrages. L'un présente des résultats de recherches sur les énergies renouvelables à Madagascar et l'autre est un recueil de textes régissant les enseignements supérieurs, nécessaires pour les établissements supérieurs et pour les écoles doctorales.