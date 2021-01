Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - La situation est « explosive »

Hery Rajaonarimampianina devient, selon Jeune Afrique, consultant en stratégie économique et en analyse de risques

Depuis Paris, Hery Rajaonarimampianina est apparu publiquement pour critiquer le régime de Andry Rajoelina.

En moins d'un mois et depuis la France, Hery Rajaonarimampianina continue d'enfoncer le régime. Après son discours de vœux à l'occasion des fêtes de Noël et du nouvel an où il a été déjà critique envers le régime, Hery Rajaonarimampianina est apparu, hier, dans les lignes du magazine Jeune Afrique pour lancer davantage des piques sur Andry Rajoelina. Selon l'ancien président, la situation politique actuelle est « délétère, voire explosive » selon les citations du magazine continental. Les promesses de l'actuel président de la République sont donc dans la ligne de mire de son prédécesseur. C'est de « la poudre lancée aux yeux de la population », a-t-il soutenu.

Trahison. Entre Hery Rajaonarimampianina et Andry Rajoelina, la hâche de guerre est loin d'être enterrée. Six ans après la rupture de l'alliance entre les deux anciens collaborateurs, l'ancien président ne se décolère pas et a toujours une dent contre son successeur. Il lui reproche de ne l'avoir « jamais soutenu durant les cinq années au pouvoir », a-t-il partagé à Jeune Afrique. Et Hery Rajaonarimampianina s'est alors senti « trahi » par Andry Rajoelina. Aux côtés des partisans de Ravalomanana, le camp Rajoelina a été parmi les principaux opposants au régime Rajaonarimampianina. Les offensives lancées par ces deux camps, à l'époque, ont fini par faire vaciller le régime HVM qui a, par la suite, terminé avec un score catastrophique à l'issue de l'élection présidentielle de 2018.

Maigres. Et dans le camp de Rajaonarimampianina, on a du mal à digérer cette défaite cuisante que ces détracteurs estiment, en revanche, être logique pour un régime qui termine avec un « bilan des plus maigres ». « Mes pairs ont été les premiers surpris de voir un président en exercice ne récolter qu'un peu plus de 8 % des suffrages », a partagé l'ancien président Hery Rajaonarimampianina à Jeune Afrique. Et comptera-t-il alors prendre sa revanche et rebondir sur la scène politique ? La question reste jusqu'à présent sans réponse. Ici comme ailleurs, l'ancien président évite encore de dévoiler la perspective de sa carrière politique.

Réserve. Pour le moment, il a affirmé à Jeune Afrique qu'il restera « en réserve de la République ». Mais ce ne sera pas synonyme d'un retrait définitif pour Hery Rajaonarimampianina. Il suit « très attentivement la vie politique » à Madagascar depuis son lieu de résidence à Paris et affirme « ne pas rester indifférent à la situation du pays » a rapporté le magazine Jeune Afrique. Et en France, il compte « développer les relations avec la diaspora » et puis « s'adresser régulièrement et directement aux Malgaches via les réseaux sociaux ». Pourtant, il a affirmé au magazine qu'il veut « le (Andry Rajoelina, ndlr) laisser travailler tranquillement et respecter l'esprit de l'alternance politique ».