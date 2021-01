Madagascar: Christina Jensen Mahazomora - La jeune femme à multiples facettes

Miss de Jungle park, jeune romancière, Jensen est la figure de la femme antakarana.

Elue Miss de Jungle Park 2020, auteure d'un petit roman, Hônko ou l'arbre-abri, guide touristique, Christina Jensen Mahazomora est une jeune femme multifacette. Elle a un visage d'une exceptionnelle beauté, et ne paraît pas le savoir, en tout cas n'en tire aucune fierté. La plupart de temps dénuée de tout maquillage, vêtue de façon la plus atone possible, elle se montre d'une modestie qui confine à de l'autodénigrement, d'une humilité qui la pousse à agir en sa faveur. Il arrive qu'elle masque sa vraie nature sous des comportements audacieux, qu'elle porte une robe moulante, qu'elle ait transformé sa coiffure en une somptueuse crinière de lionne, mais c'est pour mieux s'ignorer dans son tempérament de victime de la vie.

Curieuse et perspicace, tous les travaux manuels lui plaisent, depuis les tâches ménagères jusqu'aux ouvrages d'artisanat. Elle a la vocation de réparer, c'est son amour de la perfection, elle restaure les tableaux, recoud les robes, récupère de vieux bouts de tissu et en fait une œuvre d'art.Christina Jensen a aussi une forte disposition pour les métiers de communication, particulièrement ceux qui permettent d'assembler, de classer, d'aménager, d'arranger voire de perfectionner. Elle est archiviste dans l'âme, romancière avec une prédilection pour les évocations historiques précises. Parfois, on la voit s'épanouir aussi dans certaines formes très pudiques d'expression corporelle, grâce à sa morphologie magnifique. Christina Jensen a un sens inné du théâtre, si elle n'en fait pas, elle s'arrange pour transporter son décor et ses costumes dans la vie de tous les jours.

Ambitieuse, la jeune femme envisage d'écrire un livre pour rehausser la culture sakalava.