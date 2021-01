Madagascar: Football / Fusion CNaPS - Disciples - C'est plus Disciples que CNaPS Sports

L'appétit viendra en mangeant pour Disciples FC qui entend jouer dans la cour des grands.

La fusion entre la CNaPS Sports et le Disciples FC a plutôt accouché d'une souris. Finalement et puisque les anciens joueurs de la CNaPS Sports sont devenus entre-temps des employés au sein de la grande famille de la CNaPS, il ne restait plus grand-chose de l'équipe championne de Madagascar.

Bevardo ainsi que Arnaud Randrianantenaina sont les deux seuls joueurs qui ont accepté de figurer dans la liste de la fusion avec Disciples FC. Et encore Arnaud « Yaya » se dit blessé alors que théoriquement il lui reste peu de temps avant son transfert dans un club français.

Réparer une injustice. Au bout donc, on aura plutôt tous les joueurs de Disciples et quelques éléments de la CNaPS Analamanga également laissés à l'abandon, pour former la fusion tant annoncée en grande pompe.

Il y aura donc quatre joueurs de la CNaPS Analamanga en l'occurrence Fagel, Feno, Ando et Dina.

Mais Disciples FC ne sera pas pour autant à plaindre car cette fusion lui permet de réparer une certaine injustice liée à la prestation de l'arbitre Pierrot Monami. Lors du match contre Five FC en effet, ce jeune arbitre tamatavien a sorti à trois reprises le carton rouge dont deux directs.

Mais là où on subodore un coup vache c'est de savoir que les trois hommes expulsés notamment Ripha, Félix et Tojo sont parmi les meilleurs éléments de Disciples FC comme s'il s'agissait d'une mission ciblée.

Pas ridicule. Disciples FC a non seulement perdu le match contre Five FC mais également celui d'après contre le Mama FC car sans ses cadres, il lui est difficile de faire mieux pour espérer se qualifier en finale de ce championnat de Madagascar de la 2ème division.

Et peut-être aussi le titre car si ces joueurs de Betafo ont gagné à Toamasina, il leur reste à battre l'Uscafoot en finale, une équipe qu'il a déjà battue en amical.

Disciples est aujourd'hui reversé dans le groupe Sud avec le 3FB, FCA Ilakaka, Zanakala, Ajesaia et Adema et il ne part pas pour autant battu. Une chose est sûre, c'est que ce CSDFC ne sera pas ridicule, loin s'en faut, car il a des arguments pour bousculer les grands clubs ou supposés comme tels. Son seul regret c'est de ne pas pouvoir bénéficier de son terrain à Betafo pour raviver cette passion qui s'est estompée depuis que Elatr'i Betafo a mis la clé sous le paillasson.

Comme le Vélodrome d'Antsirabe est en pleine réhabilitation, il va falloir au Disciples FC trouver autre chose. Pour peu que ce choix ne va encore alourdir les dépenses.