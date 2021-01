Madagascar: Krutambull - Retour des pionniers du Ragga Mafilotra

Le dernier concert en date de Krutambull avant celui de samedi soir.

Après un long silence, le groupe Krutambull, qui n'est plus à présenter, retrouve la scène en 2021. Même si au mois de décembre 2020, la bande à RADZ avait déjà effectué un concert discret à Analamahitsy, elle est désormais résolue à relancer la machine infernale du Ragga Mafilotra pour le plus grand bonheur des fans.

C'est sans pression que Krutambull retrouve son public au No Comment Bar ce samedi 09 janvier 2021 à partir de 20h. Selon les détails fournis par les membres de la bande, ils joueront 18 titres comprenant quelques nouveaux titres lors de cette apparition publique. Rappelons qu'il s'agit du tout premier concert de l'année, à la fois pour l'endroit que pour le groupe ; une manière de débuter l'année avec toute l'énergie positive dégagée par la musique de cette formation atypique. D'ailleurs, il n'y a aucun doute sur le décibel de vibration auquel on aura droit le jour-j ; puisque Krutambull a préparé son come-back, impatient depuis quelque temps de remonter sur scène. Certes des cheveux en moins, des années en plus, mais toujours la même hargne de faire bouger la foule, et passer ses messages qui les distinguent tant.

Un nouvel album ? Après ce premier concert, Krutambull va partir sur les routes, notamment à Antsirabe au mois de février. Mais en même temps, le groupe nous a confié qu'il compte entrer en studio. Ce qui pourrait signifier l'apparition de nouveaux titres. Mais comme dit plus haut, c'est avec le sourire et sans pression que Krutambull entreprend son retour sur les devants de la scène, nous allons donc les laisser faire. Ce qui est certain, c'est que ceux de qui on tient Fitiavana Mampitogaigy, sont plus que ravis de ce « come-back ». D'ailleurs, ils n'ont pas oublié de lâcher une petite phrase pour le public avant de nous quitter : « N'oubliez pas d'apprécier la musique et surtout votre vie ». Le rendez-vous est ainsi fixé avec les anciens et les nouveaux fans, toujours dans le même état d'esprit qu'au début du mouvement Ragga Mafilotra.