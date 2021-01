Madagascar: Fonction publique / MEF - Mise en place de la nomenclature des postes

Rabarinirinarison Rindra Hasimbelo a ouvert hier l'atelier sur le projet de nomenclature des postes (SGMEF)

Les réformes pour une administration plus efficiente se poursuivent au sein du ministère de l'Économie et des Finances MEF) qui a effectué, hier au Colbert, un atelier sur le projet de nomenclature des postes.

L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dorénavant ce sera le leitmotiv du ministère de l'Économie et des Finances dans la gestion des ressources humaines. Surtout en ce qui concerne le recrutement.

Rationalisation

Grâce au projet d'élaboration des fiches de poste pour ses agents, le ministère des Finances et de l'Économie entend en effet parvenir à l'objectif fixé par la présidence de la République pour la rationalisation de la gestion des ressources humaines de l'Etat. Les fiches en question déterminent en effet les détails de chaque poste au sein du ministère afin de savoir qui sont les agents dont les compétences sont adaptées aux fonctions qui leur sont assignées. « D'habitude, ce n'est qu'après son recrutement que l'on assigne à l'agent une ou des tâches existantes, mais grâce à cette nomenclature des postes, la fonction à attribuer est préalablement bien déterminée sur le plan technique », a souligné Rakotondravelo Andy, directeur des Réformes de la Fonction Publique. Une manière d'expliquer que la règle doit être celle de l'adéquation formation-emploi. Et dans ce processus, les directions générales des ministères jouent dorénavant un rôle de premier ordre. « Les directions des ressources humaines ne doivent plus rester de simples boîtes aux lettres dans le processus de recrutement », a-t-il ajouté

Gestion optimale

En mettant en œuvre ce projet d'élaboration de la nomenclature des postes, le ministère de l'Economie et des Finances vise ainsi l'équité de traitement, l'accroissement de la performance, la gestion optimale des effectifs et l'amélioration de la marque employeur en prenant en compte le sentiment d'appartenance des agents au ministère. L'un des objectifs du projet tend vers la satisfaction des usagers grâce à des agents compétents et adaptés aux exigences techniques des services dont ils sont responsables. « L'élaboration de cette nomenclature des postes va permettre d'organiser et de gérer les activités au sein du ministère tout en mettant à disposition des dirigeants du département un outil de gestion et de décision en matière de gestion des ressources humaines », a expliqué la Secrétaire Générale du MEF, Rabarinirinarison Rindra Hasimbelo.

Ce projet fait suite à la politique de rationalisation de la gestion des ressources humaines, fixée lors du conseil des ministres du 17 avril 2019. Pour sa réalisation, une formation des formateurs a été réalisée en décembre 2020. « Les formations des superviseurs au sein du ministère constituent la prochaine étape du projet », a fait savoir Razafinimpiasa Mahandritina Fenomanana, Directeur des Ressources Humaines du MEF. Ces formations auront lieu du 11 janvier au 12 mars prochain et s'étendront sur le plan national. Les chefs hiérarchiques directs au sein du MEF bénéficieront également de ces formations. Ce projet est réalisé en étroite collaboration avec le Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales et le projet « Ny Fanjakana ho an'ny Daholobe ».