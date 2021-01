Congo-Brazzaville: Formation - Les membres du Conseil consultatif de la femme édifiés sur les méthodes de travail

Les cadres et agents du secrétariat permanent du Conseil consultatif de la femme participent, du 7 au 8 janvier, à Brazzaville, à une session de renforcement des capacités visant à améliorer leurs techniques de travail.

Afin de donner aux agents du secrétariat permanent du conseil consultatif de la femme les possibilités d'harmoniser leur méthode de travail tout en améliorant leur productivité, une session de renforcement des capacités de deux jours est organisée en leur faveur par cette institution publique.

Animée par l'inspecteur général des services administratifs, Gabriel Moussiengo, cette formation permettra aux participants de découvrir leurs droits et devoirs. Ces derniers ont appris les notions liées à l'éthique et la déontologie du travail ainsi que les points comme le comportement personnel, l'accoutrement, la bonne conduite, le respect des biens publics, l'amour du travail, le respect de sa profession, des collègues et autres.

Trois thèmes principaux ont constitué l'ossature de cette session de renforcement des capacités que les bénéficiaires ont qualifiée de « très utile et nécessaire » dans l'exercice de leur travail quotidien. Le premier thème a porté sur « l'éthique face aux exigences du travail » tandis que le second a abordé les questions liées au régime disciplinaire applicable aux agents publics et le troisième thème consistait à exploiter les notions fondamentales de la rédaction administrative.

La secrétaire exécutive permanente du Conseil consultatif de la femme, Antoinette Kebi a promis d'organiser régulièrement ces genres d'activités afin de permettre à ses collaborateurs de se mettre à jour. « Toute personne a toujours besoin de se mettre en cause, d'acquérir de nouvelles connaissances et je pense que ce moment d'échange est nécessaire. La session de renforcement des capacités nous permettra de réussir nos missions. Au cours des échanges, les notions de base qui fondent le service public et la réussite des missions ont été rappelées », a-t-elle fait savoir.

Institué par l'article 232 de la Constitution, le Conseil consultatif de la femme est chargé d'émettre des avis sur la condition de la femme et de faire au gouvernement des suggestions visant à promouvoir l'intégration de la femme au développement.