Ile Maurice: Crime de Petite-Rivière - Le suspect revient sur les lieux

Louis Michael Carpen, 35 ans, est revenu à Petite-Rivière ce matin, où il a participé à un exercice de reconstitution des faits sous forte escorte policière.

Le trentenaire, un technicien de surface, domicilié à Pointe-Aux-Sables, a raconté comment il a profité que son ex-compagne, Annick Lafleur, 40 ans, s'est retrouvée seule près d'un atelier pour l'agresser à coups de couteau. La jalousie serait le motif du drame. Louis Michael Carpen n'aurait pas supporté qu'Annick Lafleur ne revienne pas sur sa décision de se séparer de lui. Le suspect qui connaissait les faits et gestes de la victime, aussi technicienne de surface, l'a suivie depuis le 25 décembre.

Ainsi le 31 décembre ayant appris qu'Annick Lafleur se trouvait à une fête chez des amis à Petite-Rivière, il a demandé à son voisin de 22 ans Shaheel Gopee, de l'emmener à Flic-en-Flac mais il avait autre chose en tête. Louis Michael Carpen a demandé à Shaheel Gopee de s'arrêter à Petite-Rivière. Après avoir commis son forfait, il devait lancer à Shaheel Gopee et aux deux adolescents de 16 et 17 ans qui les avaient accompagnés qu'il avait tué Annick Lafleur. «Mo kroire mone touye li, anou aller. Pas bizin ale Flic-en-Flac...»

Shaheel Gopee et les deux mineurs qui sont aussi en détention dans cette affaire et qui répondent d'une charge provisoire d' «aiding and abetting in the commission of a crime» nient être mêlé dans cette affaire. Ils disent avoir simplement accompagné la victime et ignoraient ses intentions. Ils sont restés dans la voiture lorsque Louis Michaël Carpen est descendu à Petite Rivière.

L'enquête est menée par les inspecteurs Jugoo et Ramjheetun et la Major Crime Investigation Team sous la supervision de l'Assistant Surintendant de Police Seebaruth en collaboration avec la Criminal Investigation Division de l'Ouest sous le commandement du surintendant de police Bansoodeb et de l'Assistant Commissaire de police Bhunnoo.