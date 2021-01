Ile Maurice: Météo - Danilo passerait à 220 km de Rodrigues samedi matin avant de s'attaquer à Maurice

Rodrigues subit les premiers effets de la dépression tropicale Danilo. L'avis de vents forts et de fortes houles émis, hier, jeudi 7 janvier est maintenu jusqu'à nouvel ordre, dans un communiqué émis ce vendredi 8 janvier.

En effet, la dépression tropicale s'approche de Rodrigues et se trouve à environ 460 km de l'île. Sur cette trajectoire Danilo devrait passer à son point le plus proche à 220 km de Port Mathurin ce samedi matin. Les conditions météo vont se dégrader avec des averses, des épisodes orageux et des rafales pouvant atteindre 90 kilomètres par heure (km/h).

Les avis de la météo soulignent que des vagues de 4 mètres seront attendues et 6 mètres à partir de samedi matin. Toutes les activités nautiques sont interdites. A savoir que les sorties en haute mer, dans le lagon et sur la plage sont déconseillées.

Cafouillage dans les écoles

Par ailleurs, l'avis de vents forts en vigueur dans l'ile a poussé les autorités à annuler les classes ce vendredi du cycle pré-primaire, primaire, secondaire et technique. Toutefois, ce n'est que vers 7 heures que l'annonce a été faite. Tout en provoquant un cafouillage parmi le personnel enseignant, les parents et les élèves. Certains étaient déjà sur le chemin de l'école et d'autres ont dû rentrer.

Scénario incertain pour Maurice

Danilo concernera Maurice à partir de demain après-midi avec une dégradation du temps, une fois que la dépression tropicale s'éloignera de Rodrigues.

Le scénario pour Maurice est encore incertain quant à la trajectoire finale et l'intensité, mais une chose est sûre, Danilo va provoquer des averses, des épisodes orageux et des rafales pouvant atteindre 105km/h.

C'est dans la nuit de dimanche à lundi que la dépression passera à proximité de Maurice. Les alertes cycloniques sont exclues pour l'instant, mais des bulletins météo sont prévus.