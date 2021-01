Maroc: Huawei - 02 nouveaux centres SAV à Casablanca et Fès

Casablanca — La marque Huawei a inauguré deux nouveaux centres de service après-vente (SAV) à Casablanca et Fès, devenant le premier acteur de son secteur à proposer au Maroc des centres exclusivement dédiés au SAV.

En ligne avec les engagements de Huawei au Maroc, ces centres marquent une étape importante dans son développement sur le marché marocain et viennent renforcer la proximité du constructeur auprès de son écosystème clients et partenaires, indique Huawei dans un communiqué.

Ils permettront également d'élargir son offre de service auprès de ses utilisateurs, ajoute la même source.

Centres SAV bénéficient de la collaboration entre Huawei et Islahate, une entreprise marocaine élue meilleur choix des utilisateurs en 2018, 2019 et 2020.

Dès le début du confinement, les deux parties ont proposé un service après-vente en mode door-to-door, les utilisateurs de Huawei ont ainsi pu profiter de la visite d'un agent de réparation jusqu'à leur domicile, sans avoir à se déplacer en boutique et toujours dans le respect de la distanciation.

Avec l'inauguration de ces centres, Huawei et Islahate vont ainsi consolider leur action commune en vue de répondre de manière toujours plus optimale aux besoins du marché.

Cette annonce intervient alors que Huawei a mené en 2020 une série de relations majeures au Maroc. Afin de respecter les gestes barrières et faciliter la vie de ses clients, la marque a lancé en avril HuaweiMall, une plate-forme en ligne de services et produits officiels. Pendant le confinement, toutes les livraisons depuis le site ont été effectuées gratuitement.

Pour simplifier le quotidien des Marocains, Huawei a également accéléré le développement de sa plate-forme d'applications Huawei AppGallery. Elle accueille aujourd'hui les services en ligne de grandes marques dans les domaines des télécommunications, des médias, de la banque, de l'e-commerce et du divertissement.

La plateforme propose les applications de Maroc Telecom, My2M, Avito, Ronda, Salaat First, SNRT Live, Ma CNSS, Infractions Routières, Crédit Agricole du Maroc et Daba Pay by BMCE, entre autres.

Huawei AppGallery est désormais disponible dans plus de 170 pays et rassemble près d'un demi-milliard d'utilisateurs chaque mois, ce qui en fait l'une des trois plates- formes d'applications les plus utilisées au monde.