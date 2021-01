Egypte: PM - Le gouvernement accorde un grand intérêt au dossier de la reforme administrative

Le gouvernement égyptien accorde un grand intérêt au dossier de la réforme administrative afin de réaliser la stratégie de développement durable et la vision de l'Egypte 2030 qui vise à mettre en place un organe administratif compétent, efficace qui augmente la satisfaction des citoyens et est capable de jouer son rôle de développement, a déclaré jeudi le Premier ministre, Moustafa Madbouly, en passant en revue un rapport avancé par le chef de l'Agence Centrale pour l'Organisation et l'Administration, Saleh El-Cheikh sur les activités de l'agence en 2020.

"La mise en place d'un tel organe est considérée comme un pilier fondamental pour atteindre les objectifs de l'Etat égyptien d'où l'importance de travailler sur tous les axes liés à ce dossier, que ce soit ceux liés à la restructuration, au choix des candidats à la fonction publique, à la formation, à l'investissement dans le capital humain et à la réforme des cadres institutionnels et législatifs, ainsi que les processus de transformation numérique, dans le but de réaliser l'intérêt de la patrie et des citoyens", a dit M. Madbouly.

Concernant l'axe de développement des capacités des employés, M. El-Cheikh a indiqué que l'Agence avait achevé au cours de l'année 2020 la formation de 19 568 employés qui sont candidats pour travailler à la nouvelle capitale administrative.

Quant aux projets de ladite agence, le transfert de 9 millions de documents papiers en copies électroniques a été achevé, dans le cadre du projet "Mémoire institutionnelle" qui vise à numériser les dossiers de l'agence, ce qui conduit à accélérer l'achèvement des procédures et demandes des différentes parties dans les plus brefs délais.