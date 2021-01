Egypte: Le Président Al-Sissi reçoit un appel téléphonique de son homologue chypriote

M. le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du Président de Chypre M. Nicos Anastasiades.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré qu'au cours d'appel, on a abordé les relations bilatérales entre l'Égypte et Chypre, surtout au domaine de l'énergie, ainsi que la consultation et l'échange des points de vue, en ce qui concerne les questions régionales, dans le cadre des intérêts communs et des positions des deux pays au Moyen-Orient.

Le Président chypriote a exprimé son souci à coordonner avec M. le Président Al-Sissi, tout en louant les fortes relations bilatérales, qui se développent sur tous les niveaux. Son Excellence a de même affirmé que le Chypre vise à établir les cadres de la coopération et de l'amitié bilatérales avec l'Égypte, ainsi que renforcer le mécanisme de la coopération tripartite avec la Grèce.

De son côté M. le Président Al-Sissi a apprécié le développement de la coopération bilatérale, qui se reflète sur la coordination et la consultation régulières, à propos des causes d'intérêt commun. Le Président Al-Sissi a également signalé que l'Égypte continuera à promouvoir les moyens de coopération bilatérale avec le Chypre, et trilatérale, qui les réunit avec la Grèce.

