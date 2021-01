Congo-Brazzaville: Environnement - Le PNUE compte poursuivre le combat climatique amorcé en 2020

L'année dernière a été tout sauf normale pour le mouvement environnemental mondial. La covid-19 a conduit à l'annulation de plus d'une demi-douzaine de sommets de haut niveau, au cours desquels en temps normal, des responsables gouvernementaux, des organisations internationales, des scientifiques et des militants se seraient réunis en présentiel pour élaborer des politiques et des plans visant à relever les défis auxquels sont confrontées les personnes et la planète. D'importantes discussions se sont tout de même déroulées en ligne.

Alors que certaines conférences qui faisaient les gros titres ont été reportées, la pandémie de covid-19 n'a pas ralenti le travail du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), a déclaré la directrice de cette organisation alors que celle-ci se tourne vers 2021. « La covid-19 souligne l'urgence de notre travail et nous a forcé à être encore plus diligents dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur la Terre », a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE. « La pandémie est un symptôme de la relation fracturée de l'humanité avec le monde naturel et nous n'avons pas beaucoup de temps pour réparer ce lien », a-t-elle ajoutée.

La Terre est confrontée à un ensemble de menaces sans précédent, notamment les changements climatiques, la pollution galopante et l'extinction massive de la faune sauvage. En 2020, quelques-uns de ces défis ont été relevés. Voici quelques exemples choisis :

En juillet 2020, le PNUE a publié un rapport inédit sur les maladies zoonotiques, des agents pathogènes d'origine animale, comme la covid-19, qui se transmettent entre les animaux et les humains. Le rapport a constaté que si les pays ne modifient pas radicalement leur économie, leur gestion forestière et leurs systèmes de santé, les pandémies deviendront de plus en plus fréquentes.

La pandémie a entraîné une augmentation des déchets médicaux, notamment des plastiques à usage unique, des masques, des gants, des désinfectants et des solutions antimicrobiennes. Les travaux sur un rapport du PNUE à venir sur la gestion des déchets pendant la covid-19 sont en cours. Ce qui devrait identifier les meilleures pratiques pouvant être utilisées pour gérer ces déchets dans différents pays et grâce à conditions locales.

Le lancement du vaccin covid-19 en 2021 est la lumière au bout du tunnel, mais le mettre entre les mains de milliards de personnes sera un défi, en particulier dans les pays à faible revenu qui ne disposent pas d'infrastructures de la chaîne du froid pour stocker et distribuer le vaccin.

Le vaccin offre l'occasion de révolutionner les chaînes du froid. Le PNUE travaille avec les gouvernements du Rwanda, du Royaume-Uni et un consortium d'universités sur un nouveau Centre d'excellence africain pour le refroidissement durable et la chaîne du froid, qui développera des solutions pour les chaînes du froid dans les zones urbaines et rurales du continent. Parallèlement, la « Cool Coalition » dirigée par le PNUE rassemble des universitaires et des experts de l'industrie pour développer des chaînes du froid durable adaptées à la fois aux vaccins et aux produits agricoles.

Malgré la pandémie, le PNUE a poursuivi ses efforts longs de plusieurs décennies pour limiter la pollution atmosphérique, responsable de 7 millions de décès par an, quatre fois le total des décès liés à la covid-19 à ce jour. En septembre 2020, l'agence avait lancé la première « journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus » afin de sensibiliser le public à la dégradation de la qualité de l'air. Le PNUE a également aidé les Etats africains à élaborer des réglementations plus strictes pour le commerce des véhicules d'occasion très polluants, qui trouvent une seconde résidence dans les pays à faible revenu, mais à un coût environnemental élevé, selon un rapport du PNUE.