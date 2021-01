Congo-Brazzaville: Musique - Doudou Copa de retour sur la scène musicale

« Boloss », C'est le nouvel EP de Doudou Copa de mi amor, celui qu'on appelle affectueusement « le patron de la rumba congolaise ». Sorti le 1er janvier sous le label de la maison TLP Productions, cet opus laisse présager une année remplie de belles sonorités pour les mélomanes.

En dépit du contexte sanitaire dû à la pandémie de coronavirus et après une longue période d'hibernation, Doudou Copa rassure ses fans avec la sortie de « Boloss ». « Nous sommes conscients de l'impact de covid-19 dans le monde en général et particulièrement dans le domaine du spectacle. Qu'à cela ne tienne, mon équipe et moi avons peaufiné une stratégie afin que notre musique puisse aller vers les fans. C'est ainsi que cet opus est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal tels deezer, spotify... », a confié Doudou Copa.

A en croire ses propos, aujourd'hui à travers le monde, plusieurs artistes usent du digital pour garder contact avec leur public et pour être visibles malgré le coronavirus. En ce qui le concerne, il a su se réinventer pour ne pas être classé dans les oubliettes. D'où la sortie de son nouvel EP.

Pour Dave Obili, manager de TLP Productions, « notre mission est de redonner à cet artiste ses lettres de noblesse. Après 17 ans de carrière solo, Doudou Copa a connu beaucoup de haut et de bas. Et en tant qu'héritier de la rumba de nos doyens, nous avons pensé le signer pour relancer sa carrière ».

Plus connu avec des concepts très originaux tels que « Pondu ya limbondo » ou « Poso », ce nouvel opus sort des sentiers battus de Doudou Copa car il s'adresse aux musiciens et chroniqueurs de musique du Congo. « A travers cet EP, je voudrais interpeller mes collègues musiciens sur la notion de créativité. La musique est un art, une œuvre de l'esprit. En effet, depuis quelques temps j'ai constaté que notre musique est en perte de vitesse. Les artistes se contentent juste des « sebene », oubliant que la mélodie est l'essence même de la rumba. Je m'adresse aux chroniqueurs et mécènes aussi car ils ont leur partition à jouer pour relever cette musique », a confié Doudou Copa. Notons que cet EP composé de quatre titres, à savoir « Olive », « Lubrifiant », « Je veux danser » et « Kutchu kutchu », est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal.