Congo-Brazzaville: Université Marien Ngouabi - Le nouveau vice-recteur appelé à booster la recherche scientifique

Le vice-recteur de l'Université Marien Ngouabi (UMNG) en charge de la recherche et de la coopération, le Pr Attibayeba, a été installé, le 7 janvier à Brazzaville, dans ses fonctions par le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoua. Il est appelé à oeuvrer pour propulser la recherche scientifique.

Le nouveau vice-recteur qui remplace à ce poste le professeur Paul Louzolo-Kimbembé, a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités de la République. Il se chargera d'organiser les domaines économiques et sociaux d'un système de coopération scientifique entre les secteurs de l'enseignement supérieur, nationaux ou internationaux, fondé sur une vision partagée des différents acteurs, dans un esprit d'intérêt général, au service de toutes les parties prenantes.

« La recherche et la coopération sont les piliers importants pour une université qui veut s'inscrire dans l'ambition du modernisme. L'université créera des conditions d'une recherche active au service de la communauté, du développement et de l'approfondissement des connaissances universelles. La coopération scientifique est le symbole d'ouverture d'une université. Que le Congo retrouve sa place dans le concert scientifique et intellectuel africain », a indiqué le ministre Bruno Jean-Richard Itoua.

De même, le vice-recteur œuvrera aussi pour la recherche scientifique qui est en premier lieu l'ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques, sociales, économiques, institutionnelles et juridiques. En sa qualité de vice-recteur, il s'occupera aussi de la gestion d'un des pôle universitaire départemental, selon la nouvelle configuration de l'organigramme structurel académique.

« Que l'incompréhensible barrière entre l'UMNG et le monde de la recherche tombe. Que vous soyez l'artisan de la mise en œuvre du cadre institutionnel de la recherche. Que les passerelles entre l'UMNG et les instituts de recherche deviennent naturelles pour qu'enfin un système de recherche et d'innovations soit mis en place. Je ne conçois pas une recherche sans innovation », a-t-il commenté.

Le ministre a également exprimé au vice-recteur ainsi qu'à l'auditoire l'ambition du gouvernement de voir être créés de nouveaux partenariats entre l'Université Marien Ngouabi et les grandes écoles et universités d'ailleurs, notamment françaises et américaines.